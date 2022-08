Ocyan, empresa de óleo e gás, oferece 50 vagas para trabalho em alto-mar - Reprodução

Publicado 25/08/2022 16:47

A Ocyan, empresa de óleo e gás, anunciou nesta quinta-feira, 25, que está com 50 vagas abertas para o projeto recém-conquistado de atividades na área de descomissionamento de dutos em campos de petróleo. As oportunidades são todas para trabalho offshore, ou seja, embarcado em navio afretado pela companhia. O cadastro pode ser realizado no

“Esse é um projeto novo na Ocyan que precisa da qualidade técnica de profissionais com experiência em atividades de lançamento de linhas. Apenas para essas posições serão 30 vagas. Algumas delas demandam formação superior ou ensino médio. Os processos seletivos começam agora em agosto e teremos duas janelas para contratação, sendo uma em outubro e outra em novembro”, destaca André Magalhães, gerente executivo de Construção Submarina da Ocyan.



Entre as principais oportunidades estão a de operador de convés, supervisor de convés, gerente de operações, engenheiro de lançamento de linhas, técnico mecânico, rádio operador, técnico de segurança, técnico em elétrica, técnico em hidráulica.



A empresa visa atender critérios de diversidade em suas contratações. “Sempre buscamos atrair talentos diversos em alinhamento com a nossa agenda ESG, em que temos o compromisso de sermos reconhecidos pela população mais vulnerável como uma empresa inclusiva até 2030”, completa o executivo.