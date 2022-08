Corporação irá contar com mais 40 alunos no CFO em 2023 - Divulgação

Corporação irá contar com mais 40 alunos no CFO em 2023Divulgação

Publicado 26/08/2022 15:47

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) divulgou, nesta sexta-feira, 26, o edital do concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). A corporação irá contar com mais 40 alunos no CFO em 2023.

O processo seletivo será realizado, pela primeira vez, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com previsão da prova objetiva para novembro deste ano. As outras etapas são: Teste de Aptidão Física, Exame de Saúde e Exame Documental. A apresentação dos aprovados na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, em Guadalupe, no Rio, está prevista para fevereiro de 2023.