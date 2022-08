Campanha orienta motoboys e mototaxistas sobre questões de segurança no trânsito - Reprodução/Redes sociais

Campanha orienta motoboys e mototaxistas sobre questões de segurança no trânsitoReprodução/Redes sociais

Publicado 26/08/2022 11:40

A Fecomércio RJ, com o apoio institucional do Detran-RJ e do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Ito), lança nesta sexta-feira, 26, a campanha de segurança no trânsito “Entrega 5 estrelas”, voltada especialmente para a redução de acidentes envolvendo motoboys e mototaxistas — profissionais que usam motocicletas para fazer entrega de produtos e transportar passageiros.

A campanha tem início com o seminário “Trânsito, Vida, Segurança, Responsabilidade”, abordando a importância da segurança desses profissionais e as consequências de um trânsito inseguro. O evento acontece no auditório da Fecomércio RJ, na Rua Marquês de Abrantes, 99, no Flamengo, e faz parte da 4ª edição do Movimento Rio em Frente, da Fecomércio RJ.

O painel de debates conta com a participação de profissionais do Detran.RJ, do Into, da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego (Abrapsit), de representante dos motoboys e mototaxistas, além da AgeRio (Agência Estadual de Fomento) — que lançou recentemente linha de crédito especial para esses profissionais.

A campanha “Entrega 5 estrelas” também terá ações de conscientização de motoboys e mototaxistas para a importância do respeito às regras de trânsito; mutirões de atendimento do Detran exclusivos para motociclistas (sem necessidade de agendamento prévio); e ações educativas promovidas pelo Into e pela Coordenação de Educação para o Trânsito do Detran.

Haverá distribuição de equipamentos de segurança para esses profissionais, como coletes retrorrefletivos e antenas de proteção contra linha de pipa. O lema da campanha será “Entrega 5 estrelas é a que leva você de volta para casa”, com foco na prevenção de acidentes. O objetivo é valorizar uma categoria profissional que cresceu e ganhou ainda mais relevância durante a pandemia, além de estimular os motoristas de automóveis para um convívio mais seguro e harmonioso.

Entre as ações de conscientização, está prevista a abertura de faixas em sinais de trânsito e passarelas no Rio e em cidades da Região Metropolitana, com o slogan da campanha e frases de caráter educativo como: “Segurança em primeiro lugar. Respeite a vida”, “Use capacete. O freio. O bom senso. O cuidado com a vida” e “Respeitar as leis de trânsito é proteger a vida”.

Os mutirões exclusivos vão oferecer serviços de habilitação para os motociclistas — como renovação de CNH, primeira habilitação, segunda via, inclusão de atividade remunerada e mudança de categoria, entre outros — e também serviços para as motos, como transferência de propriedade, troca de placas, segunda via de CRV, primeira licença, entre outros.

Serão realizados quatro mutirões especiais para os motociclistas, com intervalos de 15 dias entre eles, em seis postos do Rio, São Gonçalo e Baixada Fluminense. Os profissionais que comparecerem receberão de presente os equipamentos de segurança (coletes e antenas).

As ações educativas, também exclusivas para os motociclistas, darão ênfase às questões de habilitação e qualificação profissional dos motoboys. O Detran oferece, por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), um curso especializado para profissionais de transporte de entrega de mercadorias, destinado aos condutores que pretendem exercer atividades remuneradas com motocicletas e motonetas. O Into também promoverá uma imersão educativa com os motociclistas.