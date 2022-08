Última edição contou com mais de 11 mil inscritos - Divulgação/Sebrae

Publicado 27/08/2022 19:47

O Sebrae promove a terceira edição do 'Líderes em Movimento', que acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro de forma gratuita. O evento é voltado para líderes públicos e empresariais, além de jovens e mulheres com poder de exercer influência, especialmente em setores econômicos e comunidades a nível local, regional ou nacional.

O encontro promete trazer discussões sobre os novos modelos de liderança, reflexões sobre as habilidades necessárias para os líderes do futuro, além de compartilhamento de experiências. Os interessados podem participar do evento on-line em qualquer lugar do Brasil, ou presencialmente em Foz do Iguaçu, Paraná.

O Polo de Liderança do Sebrae, responsável pela organização do evento, tem como objetivo proporcionar uma jornada de transformação aos participantes.