Cursos e oficinas oferecidos pelas Naves do Conhecimento formam mão de obra para o setor de tecnologiaPatrícia Dantas/SMTC

Publicado 31/08/2022 12:10

As Naves do Conhecimento abriram mais de 5 mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas nas áreas de tecnologia e empreendedorismo para o mês de setembro. As atividades serão realizadas no formato presencial e on-line e visam a preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho.

Entre os cursos oferecidos pelas Naves estão: Social Media, Manutenção de Computadores, Mercado de Trabalho: Currículo e Entrevista, Marketing Digital, Modelagem 3D com Blender, Robótica: Educação para o Trânsito, Controle Financeiro, Mercado de Trabalho e Tecnologia: Contabilidade, Trabalhando as Principais Funções do Excel, Canva, Lógica da Programação em Python, Informática Básica, Criando um Jogo, entre outros.