Abbraccio, rede de restaurantes inspirada no estilo de vida italiano, anunciou a abertura de unidade no Norte Shopping, Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 31/08/2022 16:27 | Atualizado 31/08/2022 16:33





Os candidatos devem ter mais de 18 anos, com ensino médio/técnico completo, que tenham disponibilidade de horário inclusive, aos finais de semana e feriados. A marca oferece salário compatível com o mercado e benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica. O Abbraccio, rede de restaurantes inspirada no estilo de vida italiano, anunciou a abertura de unidade no Norte Shopping, Rio de Janeiro, para a qual está com processos seletivo em andamento. São 75 vagas disponíveis para diferentes atividades, entre elas atendente de restaurante. Não é necessário ter experiência anterior. Os interessados devem se inscrever peloOs candidatos devem ter mais de 18 anos, com ensino médio/técnico completo, que tenham disponibilidade de horário inclusive, aos finais de semana e feriados. A marca oferece salário compatível com o mercado e benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.

O processo seletivo inclui inscrição on-line, testes de fit cultural, dinâmica em grupo e entrevistas. Os selecionados após essas etapas passam por um treinamento no restaurante.



"No Abbraccio o ambiente é caloroso e receptivo e o plano de carreira inclui oportunidades concretas de crescimento. Damos valor ao candidato que tenha perfil compatível com a marca, para interagir com nossos clientes de forma calorosa e hospitaleira”, explica Tatiana Tafuri, diretora de Gestão de Pessoas da Bloomin Brands, grupo detentor da marca Abbraccio no Brasil.



Os cargos disponíveis são: atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e auxiliar de delivery.