Feira do Empreendedor do Sebrae Rio oferece palestras gratuitasDivulgação/Sebrae Rio

Publicado 31/08/2022 11:45

site Rio - O Sebrae Rio promove a partir desta quinta-feira, 1º, na Cidade Nova, Centro do Rio, a 10º edição da Feira do Empreendedor — O vento de Novas Oportunidades —, que apresentará as novas tendências nos diversos campos para os empreendedores do Estado. O evento vai até até sábado e contará com mais de 250 palestras com empresários de sucesso, que falarão sobre as suas experiências no mundo dos negócios. A feira é gratuita e as inscrições devem ser feitas nodo evento.

A Feira do Empreendedor terá ainda mais de 100 oficinas, rodadas e sessões de negócios, atendimentos, consultorias individuais e 13 salas de capacitação, além de 30 startups selecionadas com modelos de negócios inovadores. Em sua 10ª edição, mais de 120 pequenos negócios vão expor seus produtos. A expectativa é que mais de 30 mil pessoas circulem pelo espaço nos três dias de evento.

“A missão do Sebrae é promover a cultura empreendedora, aprimorar e desenvolver a gestão de negócios. Nosso principal objetivo é democratizar e levar os melhores conteúdos sobre empreendedorismo para quem empreende ou quer começar um negócio. A nossa programação foi elaborada para atender aos principais desafios que os pequenos negócios enfrentam. O empreendedor precisa olhar todas as oportunidades para sua empresa crescer, melhorar sua competitividade, e alcançar novos clientes”, conta Raquel Abrantes, gerente de Soluções e Inovação do Sebrae Rio.

Entre os mais de 250 profissionais de empreendedores e influenciadores que estarão palestrando no evento estão nomes como Tom Leite (CEO do Grupo Trigo), Ana Hickmann (empresária e apresentadora), Sidney Rezende (jornalista), Fabi Alvim (bicampeã olímpica de vôlei e comentarista de TV), Teca Falcão (case de Juliette nas redes sociais), Camila Farani (Fundadora G2 Capital), Andre Diamond (criador do Sexy Canvas e Investidor Anjo), Caito Maia (CEO da Chilli Beans) e Felipe Titto (sócio da Fontes Promotora e da Tittanium Inc), Bernardinho (técnico de vôlei e criador da A Roda da Excelência).

Informações

Data: 1 a 3 de setembro, quinta-feira, sexta-feira a sábado

Horário: 11h às 21h



Local: Centro de Convenções ExpoMag, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas - Cidade Nova - Rio de Janeiro





