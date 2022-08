O Colégio Pedro II abre concurso para 50 vagas para profissionais da educação - Reprodução

Publicado 30/08/2022 11:33 | Atualizado 30/08/2022 12:30

Rio - O Colégio Pedro II está com inscrições abertas para o concurso público destinado à contratação de profissionais da Educação. São ofertadas 50 vagas distribuídas entre o Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos podem se inscrever até o dia 25 de setembro no site da instituição de ensino.





As oportunidades estão divididas em carga horária de 40 horas de trabalho para as áreas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Administração, Artes Visuais, Atendimento Especial, Biologia, Desenho, Educação Física, Educação Infantil, Educação Musical, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática Educativa, Libras, Química e Sociologia, e de 20 horas na área de Direito. A taxa de inscrição tem o valor de R$ 160. Podem solicitar isenção os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros ou se já tiverem doado medula óssea. O edital do concurso traz todas as informações e o cronograma do concurso.

A remuneração para os professores selecionados é de R$ 2.236,32 (20 horas) e R$3.130,85 (40 horas). Entre os benefícios, estão auxílio alimentação, auxílio transporte, assistência pré-escolar e assistência à saúde per capita (reembolso parcial).



O concurso terá três etapas. A primeira consistirá em uma prova escrita com questões objetivas e discursivas. Em seguida, haverá a Prova de Desempenho Didático (Prova de aula). Por fim, ocorrerá a Análise de Títulos. O resultado final do concurso será divulgado no dia 10 de maio de 2023.

Colégio Pedro II

O Colégio Pedro II é uma tradicional instituição de ensino público federal, localizada no estado do Rio de Janeiro. Fundado em 1837, é o terceiro mais antigo entre os colégios em atividade no país, atravessando os maiores momentos da história do Brasil — o tempo do Império e o surgimento da República.



Hoje o Colégio integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e afirma-se socialmente como um Centro de Referência Nacional em Educação Básica.



A instituição colaborou enquanto campo de estágio para a formação de vários educadores, com atuação no espaço de pós-graduação e pesquisa, tendo a Elza Wyllie como professora de Música, que foi uma das primeiras mulheres a lecionar no Colégio, além de ser rico na produção de atividades de extensão e cultura.



Entre os professores tão importantes para a formação de grandes profissionais no nosso país estão o político Abgar Renault, o escritor e jornalista Euclides da Cunha, um dos maiores nomes do pensamento filosófico do país o Raimundo de Farias Brito, o advogado Franklin Dória, o barão e visconde do Araguaia o Domingos José Gonçalves de Magalhães, a historiadora Terezinha de Castro, entre tantos outros educadores.



A instituição também já formou profissionais de destaque na sociedade como o ex-presidente Hermes da Fonseca, o jurista Luiz Fux, o escritor Manuel Bandeira, o compositor e ator Mário Lago, a sambista Leci Brandão, a jornalista Fátima Bernardes, o cantor e compositor Arlindo Cruz, o empresário Adolpho Bloch, a atriz Denise Fraga, o jogador de futebol Juan, entre tantos outros alunos já estudaram no Colégio.