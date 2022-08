Os três melhores projetos receberão prêmio de R$ 10 mil - Divulgação

Publicado 31/08/2022 16:01

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) do Rio lançará um desafio às empresas juniors (EJs) no maior evento de empreendedorismo do Rio de Janeiro, a Feira do Empreendedor , que será realizada pelo Sebrae Rio, entre os dias 1 e 3 de setembro, no Centro de Convenções ExpoMag, no Rio de Janeiro. O objetivo do Desafio SMTE de Empreendedorismo é geração de emprego e renda no município.“Os empreendedores e suas ideias serão as pedras preciosas brutas que as empresas juniors irão garimpar durante o evento para encontrar as mais valiosas e lapidá-las”, explica o idealizador do desafio, o secretário Alexandre Arraes.O desafio será realizado com apoio da Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio de Janeiro (RioJunior) e da Fecomércio RJ, que concederá premiação total de R$ 60 mil.“Atenta à importância de fomentar o empreendedorismo jovem, a Fecomércio RJ participa dessa iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda que busca promover um impacto social positivo ao estimular esses profissionais do futuro a ingressarem no mundo do trabalho por meio da inovação, desenvolvendo oportunidades, propondo soluções e tirando suas ideias do papel”, afirma o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.Os três melhores projetos receberão prêmio de R$ 10 mil cada. As inscrições para os empreendedores terão início no dia 1º e serão encerradas às 23h59 do dia 3 de setembro. O formulário de inscrição será disponibilizado somente no estande da SMTE no evento. Os empreendedores que participarão efetivamente do Desafio SMTE de Empreendedorismo serão selecionados pelas Empresas Juniores durante o evento, quando identificarão oportunidades que possuam alto potencial de geração de emprego e renda na cidade.