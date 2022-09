Audiência foi remarcada - Divulgação: Porto de Santos

Publicado 06/09/2022 11:59 | Atualizado 06/09/2022 12:18

Brasília - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) adiou, pela segunda vez, a realização de audiência pública para discutir a desestatização do Porto de Santos e receber sugestões ao processo, conforme aviso publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 6. Agora, a nova data será 19 deste mês.

Inicialmente, o debate ocorreria em 22 de agosto e depois em 6 de setembro. A audiência do dia 19 será virtual e terá início às 9h30. Os interessados em participar podem obter informações no site do BNDES