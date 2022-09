Em busca da reeleição, Bolsonaro avalizou a PEC Kamikaze que prevê gastos de R$ 41,2 bilhões - Isac Nóbrega/PR

Publicado 09/09/2022 14:00

Brasília - O Ministério da Cidadania confirmou nesta sexta-feira, 9, que o pagamento do Auxílio Brasil respeitará o calendário tradicional este mês, com início dos depósitos no dia 19, de acordo com o final do Número de Identificação Social. Em agosto, o depósito foi antecipado entre nove e 11 dias.

A planejamento inicial era que o dinheiro começasse a cair na conta dos beneficiários a partir desta sexta-feira (9), como aconteceu no mês passado. O "atraso" foi recebido com frustração pelo governo federal. Em campanha pela reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta conquistar votos da população mais pobre após a aprovação do chamada "PEC Kamikaze" ou "Pacote de Bondades". Em agosto, o valor do benefício subiu de R$ 408,80 para R$ 600.

Além de não conseguir antecipar a receita, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento, tem enfrentado problemas com dados para depósito digital. Outro dilema no governo é cobrança pela criação de um teto de juros no consignado para beneficiários do Auxílio Brasil.

Inicialmente, a Medida Provisória não regulamentava os juros a serem sobrados, mas a pasta já estuda trabalhar com a taxa cobrada dos aposentados do INSS, de 2,14% ao mês, ou 28,9% ao ano. No mercado, as alíquotas chegam a 100% do valor do benefício.