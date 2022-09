Dia D terá programação especial destinada ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência. - Detran.RJ/Divulgação

Dia D terá programação especial destinada ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência.Detran.RJ/Divulgação

Publicado 12/09/2022 12:19

Em homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, o Detran.RJ realizará, na próxima sexta-feira, 16, mais uma edição do Dia D. Será uma programação especial destinada ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência.



Neste dia, o usuário PCD poderá realizar serviços de identificação civil e de habilitação em qualquer unidade do departamento, sem necessidade de agendamento prévio. Já os serviços veiculares serão disponibilizados no posto Detran Acessível – PCD, na Avenida Francisco Bicalho (entrada pela Rua Idalina Senra 35), em São Cristóvão.



Também estará disponível para o público PCD a inscrição para o programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado. Para se inscrever, o candidato deverá comparecer ao Posto Detran Acessível – PCD, das 8h às 16h, ou procurar uma das 14 Ciretrans para se cadastrar neste dia. As vagas são limitadas.



Além disso, para orientar e promover a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a Secretaria estadual de Trabalho e Renda do Rio, por meio da Casa da Inclusão, atenderá o público PCD no Posto Detran Acessível, na Avenida Francisco Bicalho.



Documentos necessários