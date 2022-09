Oportunidades são para diversos cargos e abrangem profissionais com diferentes níveis de escolaridade - Divulgação

Publicado 12/09/2022 19:14

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 5.885 oportunidades de de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas que com alguma deficiência (PcDs). Do total das vagas oferecidas, 1.856 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE

A Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 1.150 vagas de emprego disponíveis no Município e região metropolitana, para todos os níveis de escolaridade. Do total, 740 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). A faixa salarial é de R$1.212 a R$ R$ 3.674.

A SMTE irá realizar nesta quarta-feira, 14, o “Circuito Dia D”, uma feira de empregabilidade para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, das 9h30 às 15h, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ), na Rua da Imprensa S/N, no Centro.

Serão disponibilizadas 372 vagas em dez empresas, de vários segmentos, que oferecerão oportunidades de trabalho, em diversas áreas. Os candidatos deverão apresentar documento de identidade, carteira de trabalho, PIS/NIS, CPF, currículo, comprovante de escolaridade, laudo médico atualizado ou certificado de reabilitação emitido pelo INSS e comprovante de residência.





Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail Há mais de 500 vagas que não requerem curso superior ou técnico. Os salários vão de R$ 1.212 a R$ 3 mil. Há também 52 vagas para doméstica com salário de até R$2.500, estágio, e profissões que exigem curso técnico ou superior completo. "Os interessados devem preencher o formulário on-line (https://bit.ly/3PkfegX) para encaminharmos às empresas com as quais temos parcerias", comenta o secretário Alexandre Arraes.Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com . Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre





A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 150 vagas, com salários entre R$ 1 mil e R$ 10 mil para diversos cargos, como auxiliar de logística, auxiliar de operações, auxiliar de almoxarifado de logística, assistente de vendas, operador de caixa, auxiliar de peixaria, vendedor, motorista carreteiro, técnico de radiologia e muito mais. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.

Ciee



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 2.493 oportunidades de estágio, sendo que 1.341 para Ensino Superior. Em Barra Mansa, há 74 vagas para administração, duas para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, duas para ciências econômicas, uma para design, três para informática, 12 para jurídico, uma para letras, uma para marketing e uma para produção mecânica.



Em Campos, há 13 oportunidades para administração, uma para agropecuária, duas para comunicação social, quatro construção civil, oito para ciências contábeis, 20 para educação, uma para engenharia ambiental, uma para esportes, uma para história, 14 para jurídico, uma para meio ambiente, três para psicologia e quatro para serviço social.



Em Duque de Caxias, são oito vagas para administração, uma para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para construção civil, uma para design, uma para farmácia, uma para informática, uma para jurídico, uma para marketing, três para química, duas para engenharia de produção, uma para saúde e uma para transportes. Já em Macaé, são seis oportunidades para administração, duas para comunicação social, duas para construção civil, quatro para educação e uma para marketing.



Em Niterói, são 14 vagas para administração, uma para comunicação social, três para construção civil, duas para ciências contábeis, 12 para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para esportes, uma para indústria, três para informática, duas para jurídico, três para marketing, cinco para letras, uma para produção mecânica e uma para design. Já em Nova Friburgo, há duas oportunidade para administração e dias para educação.



Em Nova Iguaçu, há 22 ofertas para administração, oito para comunicação social, quatro para construção civil, uma para educação, seis para esporte, duas para informática, quatro para jurídico, duas para marketing, uma para meio ambiente, uma para produção mecânica e uma para saúde.



Em Petrópolis, são 22 vagas para administração, uma para arquitetura e urbanismo, uma para comunicação social, cinco para construção civil, cinco para ciências contábeis, dez para educação, uma para elétrica-eletrônica, duas para informática, uma para engenharia de produção, duas para licenciatura, duas para marketing, uma para produção mecânica, uma para saúde, três para turismo e lazer.



Já em Resende, são duas oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, quatro para educação, uma para licenciatura, uma para meio ambiente e uma para engenharia de produção.



No Rio de Janeiro, há 255 vagas para administração, nove para biblioteconomia, 14 para ciências econômicas, três para comércio exterior, 31 para comunicação social, 28 para construção civil, 48 para ciências contábeis, nove para design, 24 para educação, 18 para elétrica-eletrônica, oito para esportes, 25 para gastronomia, uma para geomática, 33 para informática, 58 para jurídico, cinco para letras, 28 para marketing, uma para meio ambiente, oito para nutrição, sete para produção mecânica, seis para psicologia, três para química, duas para pesquisa, nove para saúde, três para segurança, duas para turismo e lazer, cinco para engenharia de produção, uma para para secretariado, quatro para arquitetura e urbanismo, sete para artes, uma para agropecuária, uma para telecomunicações e cinco para arquivologia.

Já em Três Rios, são 12 vagas para administração, uma para agropecuária, duas para arquitetura e urbanismo, duas para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, oito para comunicação social, cinco para construção civil, duas para design, 172 para educação, quatro para esportes, quatro para indústria, cinco para informática, quatro para jurídico, quatro para marketing, uma para meio ambiente, três para nutrição, oito para psicologia, uma para serviço social, uma para transportes, duas para turismo e lazer e 25 para saúde.



Em Teresópolis, há três oportunidades para administração, uma para ciências contábeis, quatro para informática, cinco para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia, uma para construção civil, uma para design e uma para marketing.



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1.152 vagas. Em Barra Mansa, são 17 para Aprendiz, 78 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração e uma para técnico em saúde. Em Campos, há duas ofertas para Ensino Médio — uma para técnico em agropecuária, sete para técnico em informática e duas para técnico em meio ambiente. Em Duque de Caxias, existem 56 oportunidades para Aprendiz, dez para Ensino Médio, uma para técnico em saúde e duas para técnico em química.

Em Macaé, são 31 vagas de Aprendiz, três para Ensino Médio, uma para técnico em mecânica, uma para técnico em turismo e uma para técnico em segurança. Em Niterói, há 36 vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio, duas para técnico em administração. Em Niterói: 36 vagas para Aprendiz e seis para Ensino Médio.



Em Nova Friburgo, há duas ofertas para Aprendiz, duas para Ensino Médio, uma para técnico em marketing e uma para técnico em química. Já em Nova Iguaçu, são 12 ofertas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, três para técnico em administração, uma para técnico em elétrica-eletrônica e duas para técnico em saúde. Em Petrópolis são dez vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio. Em Resende, são cinco para Aprendiz e dez para Ensino Médio.



No Rio de Janeiro, há 608 vagas para Aprendiz, 98 para Ensino Médio, sete para técnico em mecânica, 11 para técnico em administração, uma para técnico em arte, duas para técnico em construção civil, duas para técnico em educação, 26 para técnico em elétrica-eletrônica, duas para técnico em indústria, nove para técnico em informática, sete para técnico em saúde, uma para técnico em transportes e três para técnico em telecomunicações.



Já em Teresópolis, são três vagas para Aprendiz e três para Ensino Médio. Em Três Rios, são seis ofertas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, duas para técnico em administração, uma para técnico em indústria, duas para técnico em marketing, uma para técnico em meio ambiente e duas para técnico em transportes.



Isbet





O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 15 vagas de estágio para Ensino Médio em administração, atendimento ao público e auxiliar de estoque. Para Nível Superior, há 11 vagas de estágio para o ramo de engenharia, direito, publicidade e muito mais. Todos interessados devem realizar o cadastro no site do isbet (www.isbet.org.br), e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Gerando Vidas





A Comunidade Católica Gerando Vidas, oferece 693 vagas para diversas profissões, mais 41 oportunidades para extra natal. Interessados devem entrar no site https://portalemprego.com.br/

Setrab





A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece, esta semana, um total 1.375 vagas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado. Entre os destaques do painel de vagas, há 30 oportunidades para açougueiro em bairros do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, e 16 para auxiliar de limpeza, com atuação no bairro de Del Castilho. Há ainda dez vagas para médico especialista em Clínica Médica, em Duque de Caxias e com salários que podem chegar a R$ 8.400. Todas as oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) http://www.trabalho.rj.gov.br/

O total de vagas na Região Metropolitana do estado chega a 943, sendo 293 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para ampla concorrência destacam-se 40 para motorista de caminhão, com exigência de nível médio completo e atuação em Campo Grande, e 20 para serralheiro. Para PCDs, são oferecidas vagas para diferentes profissionais de nível superior, tais como 12 para nutricionista e 17 para psicólogo hospitalar.



Na Região Norte, a captação de vagas levantou 15 oportunidades para o centro de Campos dos Goytacazes. Já para no Médio Paraíba estão sendo oferecidas 77 vagas para diferentes funções, incluindo 16 para auxiliar de logística e uma para operador de caldeira, ambas na cidade de Porto Real. Para a região Serrana, as 340 oportunidades são para a cidade de Teresópolis, entre elas 50 para atendente de lanchonete, dez para auxiliar de limpeza e dez para faxineiro. No bairro de Venda Nova, também em Teresópolis, há uma vaga para psicóloga clínica.