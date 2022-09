Expo Franchising ABF Rio 2022 será aberta nesta quinta-feira, 15 - Divulgação

Publicado 10/09/2022 07:43

Como forma de contribuir para a retomada econômica no País, a Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro realiza a Expo Franchising ABF Rio 2022, entre os dias 15, quinta-feira e 17, sábado, no Expo Mag.

Na Expo Franchising ABF Rio, os interessados poderão conhecer, em um mesmo lugar, cerca de 200 marcas vindas de diversos estados do País, dos segmentos de Alimentação, Casa e Construção, Educação, Hotelaria e Turismo, Limpeza e Conservação, Moda, Saúde, Beleza e Bem-Estar e Serviços, e com investimento inicial que varia de R$ 18 mil a um pouco mais de R$ 1 milhão.Entre as marcas estreantes nesta edição estão Buteco Original, Oral Sin, Grupo Rio Arte, Santowich Burger, Rutz Açaí, Suburbanos Pizza, Jorge Bischoff, Tintas MC, Pablo PA, Terça da Serra, Peça Rara, Nanica, entre outras. Franquias veteranas também apresentam suas novidades, como Billy The Grill, iGUi, Rei do Mate, Divino Fogão, Spoleto, Espetto Carioca e Yes! Curso de Idiomas. Com uma feira com ênfase no conceito de salão de negócios presencial, a expectativa da organização é movimentar mais de R$ 100 milhões em negócios e receber 22 mil visitantes.Os ingressos estão à venda online no site do evento ( https://expofranchisingabf.rio.br ). O primeiro lote sairá a partir de R$ 37 (valor individual) ou R$74 (para os três dias de evento).