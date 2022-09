Aos 32 anos, Mychael Lourenço é um Jovem Cientista do Nosso Estado pela Faperj - FAPERJ

Aos 32 anos, Mychael Lourenço é um Jovem Cientista do Nosso Estado pela FaperjFAPERJ

Publicado 06/09/2022 17:49 | Atualizado 06/09/2022 18:16

Estão abertas até sexta-feira, 9 de setembro, as inscrições para o edital do programa Jovem Cientista do Nosso Estado 2022, da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Podem participar jovens cientistas do Rio de Janeiro com reconhecida liderança em sua área de atuação.

Segundo a instituição, serão concedidas 100 bolsas a Jovens Cientistas do Nosso Estado, e quem for agraciado receberá um valor mensal de R$ 2,4 mil pelo prazo máximo de 36 meses. A Faperj destinará mais de R$ 8 milhões na concessão de bolsas neste edital.

Os interessados devem possuir o grau de doutor e ter defendido sua tese a partir de 1º de agosto de 2011. Além disso, devem apresentar produção científica e/ou tecnológica de alta qualidade nos últimos cinco anos(2017 a 2021).

Antenada ao movimento mundial “Parent in Science”, que reflete sobre a maternidade e a paternidade no universo científico, a Faperj credita a mulheres pesquisadoras, que se tornaram mães nos últimos cinco anos (2017 a 2021), um ano na contagem do tempo de defesa. Ou seja, elas devem ter defendido tese a partir de 1º de agosto de 2010, assim como sua produtividade também terá mais um ano durante o processo de avaliação (2016 a 2021).

Vínculo empregatício

Os candidatos também devem possuir vínculo empregatício ou estatutário com centros de pesquisa, universidades ou instituições de ensino e pesquisa públicos e privados.

Os aprovados, além de terem obrigação de apresentar relatórios de produtividade ao final da vigência da bolsa e prestação de contas, devem se preparar também para atividades com crianças e adolescentes. Podem ser criadas e desenvolvidas ações em escolas públicas do Ensino Fundamental e Médio e sediadas no Rio de Janeiro.

Fonte de inspiração

Aos 32 anos, Mychael Lourenço é um Jovem Cientista do Nosso Estado pela Faperj. Graduado em Ciências Biológicas (Genética), em 2010, fez mestrado e doutorado em Química Biológica, concluídos em 2016 na UFRJ. Ainda realizou treinamento de pós-doutorado no Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis (IBqM), também na UFRJ, sob supervisão dos professores Fernanda De Felice e Sergio T. Ferreira.

Atualmente, Mychael é professor-adjunto da UFRJ e trabalha em Neurociência Molecular. Suas linhas de pesquisa buscam identificar mecanismos que levam à falha de memória na doença de Alzheimer. Ele estuda a perda de memória em modelos animais e suas pesquisas contribuem para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e terapia da demência.

Em virtude dos resultados alcançados, Mychael tem recebido reconhecimento internacional, como a premiação do Blas Frangione Early Career Award 2022 para jovem pesquisador da Alzheimer’s Association; e nacionais, como ter sido contemplado com uma bolsa de Jovem Cientista do Nosso Estado pela Faperj, em 2019.