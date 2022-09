Emprega Rio 2022 terá 2.172 vagas para todos os níveis de escolaridade - Divulgação

Publicado 05/09/2022 14:33

Rio - O Emprega Rio 2022, feirão de empregos realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), terá a oferta de 2.172 oportunidades. Neste ano, o evento acontecerá nos dias 17 e 24 de setembro, na Marquês de Sapucaí. Para participar, basta se inscrever até quarta-feira (7), através do formulário

Diversas empresas participarão da ação que terá oportunidades para todos os níveis de escolaridade, tais como operador de caixa, operador de telemarketing, vendedor, analista de e-commerce, entre outros. Cada candidato poderá se inscrever para somente uma vaga, devendo serem observados os requisitos estabelecidos pelos recrutadores.

A seleção dos candidatos para fins de participação no evento observará três critérios: adequação do perfil do candidato à vaga escolhida, vulnerabilidade econômico-social e ordem de inscrição. Além disso, a participação no evento somente será permitida para os candidatos que receberem o e-mail de confirmação com a Carta de Encaminhamento, onde constarão informações sobre o dia e horário de comparecimento, a vaga e a empresa recrutadora.

"Nossa expectativa é que participem 6 mil pessoas, e que já saiam empregadas cerca de 2 mil. Será um verdadeiro carnaval do emprego!", comenta o Secretário Alexandre Arraes.