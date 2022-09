Rio de Janeiro inicia o mês de setembro com mais de 6 mil ofertas de empregos e estágios - Reprodução

Rio de Janeiro inicia o mês de setembro com mais de 6 mil ofertas de empregos e estágiosReprodução

Publicado 05/09/2022 18:01

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro inicia o mês de setembro com pouco mais de 6.600 oportunidades de de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas que com alguma deficiência (PcDs). Do total das vagas oferecidas, 1.687 são de estágio e Jovem Aprendiz.



SMTE



Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 90 vagas, com salários entre R$ 1 mil e R$ 10 mil para diversos cargos, como auxiliar de atendimento, auxiliar de logística, auxiliar de Operações, promotor de vendas, auxiliar de peixaria, operador Jr. atendimento ao cliente, vendedor master, subencarregado de açougue — carnes, encarregado de carnes e peixaria, peixeiro, sushiman, vendedor, assistente administrativo, motorista carreteiro, analista de inventário, analista de roteirização, analista de devolução, gerente de loja, líder de logística, analista atuarial júnior, analista de controladoria e gerente de operações logísticas. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.





Mudes







As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: administração (77) e engenharia (36). Ainda há oportunidades para quem cursa Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 24 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 46 no total e também 13 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 67 vagas. Sendo técnico em Eletrônica (9), Eletrotécnica (8) e Administração (13). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.



Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, através do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.



Ciee

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 238 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: administração (77) e engenharia (36). Ainda há oportunidades para quem cursa Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 24 vagas.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 46 no total e também 13 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 67 vagas. Sendo técnico em Eletrônica (9), Eletrotécnica (8) e Administração (13). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, através do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 2.453 oportunidades de estágio, sendo que 1.339 para Ensino Superior. Em Barra Mansa, há 74 vagas para administração, duas para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, duas para ciências econômicas, uma para design, três para informática, 12 para jurídico, uma para letras, uma para marketing e uma para produção mecânica.



Em Campos, há 13 oportunidades para administração, uma para agropecuária, duas para comunicação social, quatro construção civil, oito para ciências contábeis, 20 para educação, uma para engenharia ambiental, uma para esportes, uma para história, 14 para jurídico, uma para meio ambiente, três para psicologia e quatro para serviço social.



Em Duque de Caxias, são oito vagas para administração, uma para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para construção civil, uma para design, uma para farmácia, uma para informática, uma para jurídico, uma para marketing, três para química, duas para engenharia de produção, uma para saúde e uma para transportes. Já em Macaé, são seis oportunidades para administração, duas para comunicação social, duas para construção civil, quatro para educação e uma para marketing.



Em Niterói, são 14 vagas para administração, uma para comunicação social, três para construção civil, duas para ciências contábeis, 12 para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para esportes, uma para indústria, três para informática, duas para jurídico, três para marketing, cinco para letras, uma para produção mecânica e uma para design. Já em Nova Friburgo, há duas oportunidade para administração e dias para educação.



Em Nova Iguaçu, há 22 ofertas para administração, oito para comunicação social, quatro para construção civil, uma para educação, seis para esporte, duas para informática, quatro para jurídico, duas para marketing, uma para meio ambiente, uma para produção mecânica e uma para saúde.



Em Petrópolis, são 22 vagas para administração, uma para arquitetura e urbanismo, uma para comunicação social, cinco para construção civil, cinco para ciências contábeis, dez para educação, uma para elétrica-eletrônica, duas para informática, uma para engenharia de produção, duas para licenciatura, duas para marketing, uma para produção mecânica, uma para saúde, três para turismo e lazer.



Já em Resende, são duas oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, quatro para educação, uma para licenciatura, uma para meio ambiente e uma para engenharia de produção.



No Rio de Janeiro, há 217 vagas para administração, nove para biblioteconomia, 14 para ciências econômicas, três para comércio exterior, 31 para comunicação social, 24 para construção civil, 48 para ciências contábeis, nove para design, 24 para educação, 18 para elétrica-eletrônica, oito para esportes, 25 para gastronomia, uma para geomática, 33 para informática, 58 para jurídico, cinco para letras, 28 para marketing, uma para meio ambiente, oito para nutrição, sete para produção mecânica, seis para psicologia, três para química, duas para pesquisa, nove para saúde, três para segurança, duas para turismo e lazer, cinco para engenharia de produção, uma para para secretariado, quatro para arquitetura e urbanismo, sete para artes, uma para agropecuária, uma para telecomunicações e cinco para arquivologia.



Já em Três Rios, são 12 vagas para administração, uma para agropecuária, duas para arquitetura e urbanismo, duas para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, oito para comunicação social, cinco para construção civil, duas para design, 172 para educação, quatro para esportes, quatro para indústria, cinco para informática, quatro para jurídico, quatro para marketing, uma para meio ambiente, três para nutrição, oito para psicologia, uma para serviço social, uma para transportes, duas para turismo e lazer e 25 para saúde.



Em Teresópolis, há três oportunidades para administração, uma para ciências contábeis, quatro para informática, cinco para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia, uma para construção civil, uma para design e uma para marketing.



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1.114 vagas. Em Barra Mansa, são 17 para Aprendiz, 78 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração e uma para técnico em saúde. Em Campos, há duas ofertas para Ensino Médio — uma para técnico em agropecuária, sete para técnico em informática e duas para técnico em meio ambiente. Em Duque de Caxias, existem 56 oportunidades para Aprendiz, dez para Ensino Médio, uma para técnico em saúde e duas para técnico em química.



Em Macaé, são 31 vagas de Aprendiz, três para Ensino Médio, uma para técnico em mecânica, uma para técnico em turismo e uma para técnico em segurança. Em Niterói, há 36 vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio, duas para técnico em administração. Em Niterói: 36 vagas para Aprendiz e seis para Ensino Médio.



Em Nova Friburgo, há duas ofertas para Aprendiz, duas para Ensino Médio, uma para técnico em marketing e uma para técnico em química. Já em Nova Iguaçu, são 12 ofertas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, três para técnico em administração, uma para técnico em elétrica-eletrônica e duas para técnico em saúde. Em Petrópolis são dez vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio. Em Resende, são cinco para Aprendiz e dez para Ensino Médio.



No Rio de Janeiro, há 532 vagas para Aprendiz, 152 para Ensino Médio, cinco para técnico em mecânica, 11 para técnico em administração, uma para técnico em arte, duas para técnico em construção civil, duas para técnico em educação, 26 para técnico em elétrica-eletrônica, duas para técnico em indústria, nove para técnico em informática, sete para técnico em saúde, uma para técnico em transportes e três para técnico em telecomunicações.



Já em Teresópolis, são três vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio. Em Três Rios, são seis ofertas para Aprendiz, 12 para Ensino Médio, duas para técnico em administração, uma para técnico em indústria, duas para técnico em marketing, uma para técnico em meio ambiente e duas para técnico em transportes.



Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 16 vagas de estágio para Ensino Médio em administração, auxiliar de copa e cozinha, varejo, atendimento e logística. Para Nível Superior, há vagas de estágio para o ramo de alimentos, manutenção e atendimento ao público. Todos interessados devem realizar o cadastro no site do isbet (www.isbet.org.br), e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Rede Supermarket

A rede de supermercados Supermarket oferece três vagas distribuídas entre Niterói e Copacabana. Como, auditor pleno e chefe de hortifruti (Niterói) e locutor (Copacabana).



Para vaga de auditor pleno, encaminhar currículo vagas.mercado10@gmail.com . Para chefe de hortifruti, os interessados devem enviar para curriculopadrao@padraodofonseca.com.br . E para locutor, vagas@smalvorada.com

Gerando Vidas





A Comunidade Católica Gerando Vidas, oferece 615 vagas para diversas profissões, como vendedor, atendente de mercado, atendente de restaurante e muito mais. Interessados devem entrar no site https://portalemprego.com.br/

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece, esta semana, um total 1.199 vagas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado. Entre os destaques do painel de vagas, há 30 oportunidades para açougueiro em bairros do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, e 20 para vendedor interno, com atuação na Zona Sul e Centro da cidade. Há ainda 13 vagas direcionadas a pessoas com deficiência, para trabalho como enfermeiro, com salários que podem chegar a R$ 7.200,00. Todas as oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) http://www.trabalho.rj.gov.br/

O total de vagas na região Metropolitana do estado chega a 807, sendo 361 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para ampla concorrência destacam-se 20 para gerente de vendas, com exigência de nível médio completo e atuação em Alcântara, São Gonçalo, e 25 para motorista de ônibus urbano, com exigência de ensino fundamental completo e salários de até R$ 3.600,00. Para PCDs, são oferecidas vagas para diferentes profissionais de nível superior, tais como 12 para nutricionista e 17 para psicólogo hospitalar.



Na Região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 78 vagas para diferentes funções, incluindo 16 para auxiliar de logística e oito para estofador de veículos na cidade de Porto Real. Já na Região Serrana, as 314 oportunidades são para a cidade de Teresópolis, entre elas seis para açougueiro e cinco para ajudante de açougueiro, 12 para técnico de enfermagem, cinco para ajudante de cozinha, e 25 para vendedor.