Turma do curso de eletricista predial vai formar 25 mulheresPrograma Cidade Integrada/Divulgação

Publicado 06/09/2022 14:01

O programa Cidade Integrada, em parceria com Firjan/Senai, abriu inscrições para o curso gratuito de eletricista predial, exclusivamente para mulheres. As vagas se destinam a moradoras de Manguinhos e Jacarezinho. As aulas serão realizadas na unidade de Benfica, de segunda a sextas-feira, das 18h às 22h, totalizando 400 horas de atividades. Ao final, as alunas receberão certificado de conclusão do curso e terão novas oportunidades no mercado de trabalho.

Para se candidatar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo e comparecer à unidade Firjan/Senai, em Benfica, portando originais e cópias da Identidade, CPF, comprovante de escolaridade e encaminhamento do agente cidadania. As inscrições são feitas na base do Cidade Integrada, na Rua Nossa Senhora das Graças, próximo ao número 128, Jacarezinho.



Um primeiro grupo, com 16 moradoras do Jacarezinho iniciou as aulas na segunda-feira, 5. Outras nove vagas estão abertas, totalizando as 25 oportunidades oferecidas para esta primeira turma.



Para garantir a adesão e a permanência das alunas no curso profissionalizante, a Coordenação Executiva do Cidade Integrada conseguiu junto a Secretaria de Estado de Transporte, cartões do RioCard carregados mensalmente com R$ 200 para custear o transporte das inscritas.