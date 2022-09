Fórum fará a transmissão de palestras, debates e entrevistas pela internet - Reprodução da internet

Publicado 08/09/2022 13:08 | Atualizado 08/09/2022 13:14

A Fecomércio RJ promove, na próxima segunda-feira, 12, das 9h30 às 18h, o Fórum Carioca de Desenvolvimento e Equilíbrio Socioeconômico (FOCA 2022), organizado em conjunto pela Federação e pelo GCSM – Global Council of Sustainability & Marketing. O evento será on-line e as inscrições podem ser feitas pelo site www.focarj.online

O Fórum reunirá, por meio de palestras, aulas magnas, depoimentos, apresentações, entrevistas e debates, especialistas em gestão pública e privada. Com foco na sustentabilidade e nas ações que visam ao desenvolvimento, crescimento e progresso com respeito ao equilíbrio socioeconômico ambiental, o evento trará informações sobre temas como turismo, economia, energia, ESG, inclusão e diversidade, sustentabilidade, infraestrutura, educação, entre outros.

“Mais uma vez, a cidade do Rio chama para si o protagonismo ao promover o Fórum Carioca de Desenvolvimento e Equilíbrio Socioeconômico Ambiental. Tratar da consciência ambiental é trabalhar uma agenda positiva para encontrar medidas de contenção do processo de esgotamento dos recursos naturais e de recuperação do meio ambiente. O setor privado tem um papel essencial no processo de amadurecimento das práticas de sustentabilidade, pois tem a agilidade necessária para impulsionar as inovações e tecnologias”, explica Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomércio RJ.

O GCSM é uma corporação empresarial, sem fins lucrativos, com o propósito de gerar e fomentar conteúdos exclusivos, focado no mundo corporativo e na comunidade empreendedora.