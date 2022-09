Feiras de Empregabilidade vão oferecer 176 vagas de emprego e estágio - Divulgação

Publicado 10/09/2022 10:55 | Atualizado 10/09/2022 10:55

Surge mais uma chance para quem está à procura de uma nova oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Dessa vez na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As unidades Nova Iguaçu e Madureira do Grau Técnico estão promovendo duas edições da Feira de Empregabilidade, evento gratuito para a população. No total, serão oferecidas 176 vagas de emprego e de estágio.

A primeira ação acontece na próxima terça-feira, 13, na Rua Maria de Freitas, 72, no bairro de Madureira, das 9h às 17h. Além das 76 vagas disponíveis, os interessados contarão com uma programação palestra sobre criação e orientação de currículo, aferição de pressão, teste de glicose, atendimento odontológico e orientações voltadas à temática de empregabilidade.

Já na quinta-feira (15), a Feira da Empregabilidade chega à unidade de Nova Iguaçu, na Avenida Mal. Floriano Peixoto, 1480, sala 153das 9h às 16h. São cem vagas de emprego e estágio. Haverá ainda oficina de beleza, doação de sangue, orientação para recrutamento das vagas e palestras .

O Grau Técnico integra o grupo Grau Educacional. Com mais 130 unidades, presente nas cinco regiões do país. A instituição oferece 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. Atualmente o Grau, já possui mais de 200 mil alunos matriculados.

Serviço:

Feira da Empregabilidade Rio de Janeiro - Madureira.

Terça-feira, 13, das 9h às 17h.

Rua Maria de Freitas, 72

Entrada gratuita

Feira da Empregabilidade - Nova Iguaçu

Quinta-feira, 15, das 9h às 16h.

Avenida Mal. Floriano Peixoto, 1480, 153, Centro.

Entrada gratuita