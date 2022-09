Webinar reunirá especialistas no setor de turismo - Internet

Publicado 11/09/2022 11:37

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam as perspectivas de recuperação do turismo no Brasil. Segundo o IBGE, o Índice de Atividades Turísticas no Brasil cresceu 29% no primeiro bimestre de 2022 se comparado com o mesmo período de 2021. Tal aumento sinaliza e incentiva a movimentação dos empreendedores e profissionais do setor no que diz respeito ao aproveitamento das novas oportunidades que surgem.

Neste cenário, e em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, que será celebrado no próximo dia 27, o Paytour reúne uma série de especialistas em um webinar de três dias, com conhecimentos práticos, para os profissionais e empreendedores do setor que querem pensar estrategicamente e, com isso, lucrar mais. O evento acontecerá entre dias 27 e 29 de setembro (terça, quarta e quinta), sempre às 19h, com transmissão pelo Youtube, Facebook e Linked-in. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line

A ideia é discutir o panorama das vendas no turismo, expondo temas como desenvolvimento do setor e expectativas para o ano que vem (2023), precificação de serviços turísticos e planejamento de campanha de venda, com foco na construção de uma campanha infalível para a Black Friday deste ano.

O webinar tem como público-alvo guias de turismo, agências de passeios, profissionais do ecoturismo, turismo de aventura, transfers, espaços com com day use e demais empreendedores do turismo que ainda tenham dificuldade em precificar seus serviços e/ou queiram melhorar suas vendas com planejamento e estratégias digitais.

Entre os convidados estão fortes nomes do ecossistema turístico, como: Ana Clévia Guerreiro (coordenadora de Turismo do Sebrae Nacional), Adonai Aires (diretor-geral da BWT Operadora e diretor-comercial da Serra Verde Express), Bruno Reis (diretor Presidente da Emprotur e vice-presidente do Fornatur, Daniela Savi (consultora financeira na 4blue) e Lucas Carvalho (CEO da Hack Your Marketing).