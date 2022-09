Presidente da Caixa, Daniella Marques, disse que mulheres são mais adimplentes - Valter Campanato/Agência Brasil

Presidente da Caixa, Daniella Marques, disse que mulheres são mais adimplentesValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 12/09/2022 15:03

São Paulo - Após o primeiro mês do programa Caixa pra Elas, a Caixa Econômica Federal (CEF) amplia os benefícios na contratação de produtos e serviços por clientes mulheres. As ações incluem desconto em taxas de empréstimos, carência em determinadas linhas em caso de maternidade ou adoção e novos benefícios em cartões de crédito.

As clientes mulheres terão 5% de desconto na taxa de juros do crédito pessoal na modalidade pessoa física. No consórcio para veículos leves, o desconto será de 10% sobre a taxa de administração do produto.

Além disso, o banco concederá isenção de três meses das taxas da cesta de serviços de conta corrente para clientes mulheres, isenção no aluguel na maquininha Azulzinha para faturamentos a partir de R$ 100, letras de crédito imobiliário (LCI) com rentabilidade até 1 ponto porcentual acima do CDI.

Também estão incluídos um cartão de crédito com design e benefícios exclusivos, um seguro de vida para mulheres com isenção de pagamento em caso de câncer e indenização, no caso de câncer de mama, ovário e útero. O programa também terá uma previdência para mulheres com uma consulta ginecológica por ano e pagamento de R$ 50 mil em caso de nascimento de gêmeos ou mais filhos.

A Caixa dará, ainda, condições especiais de pagamento em determinadas linhas de crédito contratadas por mulheres. No crédito direto e no crédito pessoal energia renovável, será possível pausar o pagamento por quatro meses em casos de maternidade ou adoção. No consignado, haverá desconto de até 2% sobre a taxa; no penhor, haverá taxa especial de 1,89%, e na renovação, haverá um limite de até 100% do valor da garantia.

Adicionalmente, em casos de licença maternidade, o banco permitirá que as clientes paguem 75% da parcela por seus meses, com a incorporação do saldo devedor, se o contrato estiver inadimplente. As gestantes, por sua vez, terão carência de até seis meses para começar a pagar prestações no crédito imobiliário com recursos da poupança.

A Caixa estima ter 72,9 milhões de clientes do gênero feminino, o que representa mais da metade da base do banco. O Caixa pra Elas é o embrião da virada que o banco quer dar em seu atendimento, para aumentar a fidelidade dos 148 milhões de clientes que possui.

Adimplentes

A presidente da Caixa, Daniella Marques, disse que as condições especiais em taxas de empréstimos e benefícios específicas para mulheres, lançadas pelo banco nesta segunda-feira, 12, são possíveis diante da maior qualidade do crédito concedido a elas.

"Esses descontos são fruto do fato de que mulheres são mais adimplentes", afirmou a executiva, em coletiva de imprensa realizada no Rio de Janeiro para anunciar os lançamentos.

Ela emendou que não se trata de dinheiro "carimbado", e que o banco não quer fazer discriminações entre diferentes grupos sociais. "A Caixa se posiciona com uma estratégia perene. Todas as mulheres terão condições diferenciadas", disse a vice-presidente de Negócios de Varejo da Caixa, Thays Cintra. "Os descontos em algumas taxas para mulheres são uma estratégia perene."

Outros descontos

Além das condições especiais em empréstimos para mulheres em caso de licença maternidade, a Caixa oferecerá descontos em taxas em linhas direcionadas a pequenos negócios comandados por mulheres.

Em uma das condições especiais, a Caixa dará um desconto de até 10% na taxa de crédito de capital de giro para empresas comandadas por mulheres. Outro desconto, de até 2%, será nas taxas de balcão do crédito concedido Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), mantido com recursos do Sebrae.

Thays Cintra disse que outras condições especiais serão lançadas ainda neste mês, como o desconto em taxas do crédito consignado tomado por mulheres e uma pausa em contratos já vigentes em caso de maternidade ou adoção.

A pausa nos pagamentos será de até quatro meses. A condição será válida no crédito pessoal e para o crédito pessoal energia renovável. A Caixa já havia informado mais cedo que oferecerá carência no início dos pagamentos de crédito imobiliário nas linhas concedidas com recursos da poupança para gestantes.

Caixa Favela Empreendedora

Daniella Marques disse ainda que, após os primeiros resultados do projeto Caixa pra Elas, voltado ao público feminino, o banco vai lançar ainda neste mês uma nova iniciativa, com o empreendedorismo nas favelas em foco. "Estamos numa conversa bem avançada com a Central Única de Favelas (Cufa), onde a Caixa vai fazer uma imersão estratégica dentro das comunidades apoiando empreendedorismo", afirmou ela.

Segundo a executiva, a ideia é fazer uma derivação do Caixa pra Elas, junto com o grupo Mães da Favela, que faz parte da rede da Cufa. "Devemos anunciar o Caixa Favela Empreendedora no final deste mês", afirmou Daniella.

A presidente da Caixa citou ainda dados que apontam que a economia das comunidades brasileiras gira cerca de R$ 180 bilhões.