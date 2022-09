O benefício é válido para todos os servidores do município - Divulgação/Prefeitura do Rio

O benefício é válido para todos os servidores do municípioDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 16/09/2022 10:27 | Atualizado 16/09/2022 10:34

Um novo período para adesão sem carência ao Plano de Saúde do Servidor Municipal (PSSM) vai ser aberto a partir deste sábado, 17. A informação foi divulgada pelo Previ-Rio, gestor do plano, nesta sexta-feira, 18 (16), por meio de portaria.

De acordo com o órgão, o plano já é tradicional para funcionários da Prefeitura do Rio, mas a medida especial vem em razão de o prazo inicial ter se encerrado em 21 de agosto, durante a interrupção de acesso causada pelo ataque hacker aos sistemas da Prefeitura. Com isso, o acesso dos servidores foi prejudicada, fazendo com que o prazo fosse alterado.