Unidades da Tijuca, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Campo Grande e Santa Cruz voltaram a realizar atendimentos presenciais - Reprodução

Unidades da Tijuca, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Campo Grande e Santa Cruz voltaram a realizar atendimentos presenciaisReprodução

Publicado 16/09/2022 17:28 | Atualizado 16/09/2022 17:31

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) retomou, nesta sexta-feira, 16, os atendimentos presenciais aos trabalhadores cariocas em cinco unidades, paralisados desde o ataque hacker na madrugada de 15 de agosto.

Os Centros Municipais de Trabalho e Emprego da Tijuca, Ilha do Governador, Jacarepaguá, Campo Grande e Santa Cruz voltaram a realizar atendimentos presenciais aos interessados em cadastro para emprego, orientação sobre carteira de trabalho digital e inscrições em cursos de capacitação profissional.

"O serviço de seguro-desemprego será reestabelecido em breve. O próximo Centro Municipal de Trabalho e Emprego a retornar suas atividades será o do Centro do Rio, localizado na Av. Presidente Vargas, 1997, dentro do CIAD, exclusivo para atendimento às pessoas com deficiência”, antecipa o secretário Alexandre Arraes.

Os endereços são:

Unidade Tijuca: Rua Camaragibe, 25

Unidade Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2080

Unidade Jacarepaguá: Av. Geremário Dantas, 1400 salas 172 e 173

Unidade Campo Grande: Rua Coxilha, s/n

Unidade Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58