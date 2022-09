Presidente da Petrobras, Caio Mário Paes de Andrade deu início ao tratamento de câncer - Reprodução

Publicado 16/09/2022 15:12

Rio - O presidente da Petrobras, Caio Mário Paes de Andrade, foi diagnosticado com um carcinoma, que um tipo de câncer na cabeça e no pescoço. Quinto executivo à frente da estatal do governo de Jair Bolsonaro, ele deu início ao tratamento para a doença e, por ora, segue desempenhando suas funções. A informação foi inicialmente revelada pelo 'Metrópoles' e confirmada pelo O Dia.

"Está iniciando um tratamento de saúde. O fato já foi comunicado aos colaboradores da Petrobras. Caio continua trabalhando e despachando normalmente", informou a empresa, em nota.

Caio Mário Paes de Andrade assumiu em junho a presidência da Petrobras após uma polêmica e desgastante queda de braços com o Planalto. O antecessor, José Mauro Coelho, foi demitido por ordem de Bolsonaro, pressionado pelos reajustes frequentes nos preços dos combustíveis no país.

O presidente da República sempre negou interferência nas decisões políticas da estatal, mas já tratou a mesma como 'monstrengo' e revelou a intenção de levar adiante o plano de privatização caso seja reeleito em outubro. A breve gestão de Andrade é marcada pela sintonia com o Planalto nas demandas que influenciaram diretamente na redução do preço dos combustíveis.