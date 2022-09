Nave do Conhecimento da Penha oferecerá oficinas e cursos gratuitos - Thiago Ferrarezi/SMTC

Publicado 16/09/2022 10:48

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), reabriu nesta sexta-feira, 16, a Nave do Conhecimento da Penha, Zona Norte da cidade. Projetada com espaços multiuso, o equipamento proporcionará gratuitamente várias opções de cursos para que jovens e adultos consigam lidar com as demandas que o mercado exige atualmente, além de espaço voltado para o público infantil. Esta era a última das nove Naves do Conhecimento que estava fechada para atividades presenciais por conta de obras de reestruturação.

Na programação de cursos e oficinas que serão disponibilizados estão: Montagem e Manutenção Preventiva de Computadores, Informática to Work, Informática Básica para pessoas com deficiência, Criando Jogo em 1 Dia e Game Livre. Para ter acesso ao cronograma de atividades e fazer a inscrição, basta acessar o site: www.navedoconhecimento.rio Desde janeiro de 2021, a Secretaria realizou vistorias, levantamento patrimonial e da situação estrutural das nove Naves do Conhecimento para nova licitação, obras de melhorias e gestão de todos os equipamentos. Já foram reabertas para o público as Naves do Engenhão, Madureira, Nova Brasília, Triagem, Santa Cruz, Vila Aliança, Padre Miguel e Irajá. A partir das retomada das atividades, as unidades receberam 115.052 acessos de usuários. No mesmo período, as Naves ofereceram 1.302 cursos/oficinas e foram emitidos 12.176 certificados para os alunos aprovados.Inaugurada em 24 de dezembro de 2012, a Nave do Conhecimento Joelmir Beting foi nomeada em homenagem ao jornalista e sociólogo brasileiro, falecido no mesmo ano em que o equipamento foi construído. Além de cursos na área de tecnologia e empreendedorismo, a unidade também oferecerá oficinas, palestras e visitas virtuais sempre com o apoio de monitores e instrutores aos usuários. O acesso à internet banda larga é gratuito no local, fruto de uma parceria com a operadora Claro.Recepção Digital - local onde o usuário faz seu cadastro, reserva computadores na Lan Table, Biblioteca e Sala Multimídia, consulta as grades de eventos da unidade e de horários, além de dar sugestões.Galeria Digital - equipamento multimídia que expõe conteúdos sobre cidadania e sobre a própria comunidade com diversos temas, desde a história da localidade, até aspectos didáticos sobre tecnologia, ecologia, planejamento urbano e conhecimento científico.Lan Table - espaço com computadores destinado ao livre acesso à internet com orientação de uma equipe de auxílio ao usuário.Biblioteca Digital – ambiente com computadores com acesso restrito a conteúdos educativos. Ideal para cursos à distância ou semipresenciais, pesquisas escolares e navegação em busca de conhecimento.Gruta - ambiente voltado para o público infantil. Oferece conteúdos digitais variados, acessíveis em tablets, além de material físico, como livros e jogos.Sala Multimídia - espaço com computadores, telão e projetor, destinado à realização de cursos e atividades formativas diversas.Funcionamento:Segunda a sexta, das 9h às 21h.Sábado, das 9h30 às 16h30.Fechada domingos e feriados.