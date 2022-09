Evento gratuito ocorre entre os dias 20 e 22 de setembro no formato online - Luciano Belford / Agência O Dia

Publicado 15/09/2022 15:38 | Atualizado 15/09/2022 16:24

A Egalite, startup especializada na inclusão de pessoas com deficiência, realiza a 3ª edição da maior feira online e gratuita de empregabilidade para o público: a Inclui PcD. O evento que ocorre entre os dias 20 e 22 de setembro, tem até o momento mais de 2.465 vagas disponíveis para o estado do Rio de Janeiro e mais de cinco mil oportunidades em todo o Brasil. A expectativa é totalizar 15 mil até a data do encontro, envolvendo diferentes áreas, níveis hierárquicos e modelos de trabalho.



Entre as 200 empresas participantes, estão nomes como Banco BV, EY, Grupo Boticário, Grupo Soma, Lojas Renner, P&G, Pepsico, SAP, TOTVS, Vale, GPA, Coca-Cola FEMSA e BTG.



O evento surgiu em 2020 com o intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia e reuniu mais de cinco mil postos de trabalho no ano e 13 mil em 2021. “Ao ser o elo de conexão entre os profissionais com deficiência e as organizações, a Inclui PcD reforça o potencial e o protagonismo dos candidatos e ajuda as organizações no que diz respeito a um trabalho efetivo e com propósito de inclusão”, pontua Guilherme Braga, CEO da Egalite.



O encontro segue no formato digital, com lives e palestras das empresas participantes para os 75 mil candidatos cadastrados. A Inclui PcD tem como objetivo viabilizar o acesso a vagas de emprego e capacitação para pessoas com deficiência e empresas.