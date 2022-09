Vagas de emprego temporário na Casa&Video são para o centro de distribuição da empresa - Divulgação

Vagas de emprego temporário na Casa&Video são para o centro de distribuição da empresaDivulgação

Publicado 13/09/2022 17:42

A Casa&Video anuncia a abertura de vagas temporárias de trabalho para o fim de ano, visando ao auxílio operacional para datas como Black Friday e Natal. As oportunidades são para o Centro de Distribuição da varejista, localizado no município de Queimados, na Baixada Fluminense. Os extras são para as funções de ajudante de depósito, auxiliar de bateria e de serviços gerais, conferente e operador de empilhadeira. As inscrições para cada função são feitas pela internet, por meio de links específicos:

Diversidade e inclusão

A Casa&Video busca candidatos com vontade de crescer para fazer parte do time de talentos. As políticas reforçam a diversidade e inclusão, com oportunidades iguais para todos. “Acreditamos na força da diversidade dentro da nossa companhia e da sociedade. Trabalhamos constantemente na manutenção de um ambiente de trabalho que inclui e oferece oportunidades a todos. Fugir dos rótulos e abraçar a diversidade são características fortes do nosso time de sangue amarelo”, ressalta Marcia Lassance, diretora de Gente & Gestão da companhia.

