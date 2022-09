Hospital Estadual Azevedo Lima - Reprodução

Publicado 15/09/2022 11:39 | Atualizado 15/09/2022 11:42

Niterói - O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) no Fonseca, em Niterói, abrirá um processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), destinado à contratação imediata e formação de cadastro reserva de profissionais para 17 diferentes cargos administrativos e assistenciais. Os salários variam entre R$ 1.283,73 e R$ 4.465,68.As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 21 a 23 de setembro, das 9h às 14h, e devem ser feitas presencialmente no auditório do próprio hospital localizado na Rua Teixeira de Freitas, nº 30, bairro Fonseca — entrada pela portaria do estacionamento. Não será cobrada taxa de inscrição.Os interessados devem comparecer ao local com da ficha de inscrição preenchida, assim como dos documentos, originais e cópias, exigidos no edital. Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos no site