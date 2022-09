Escola de Papai Noel está com inscrições abertas para a formação de novos 'bons velhinhos' de olho em dezembro - Divulgação

Escola de Papai Noel está com inscrições abertas para a formação de novos 'bons velhinhos' de olho em dezembroDivulgação

Publicado 16/09/2022 11:52

Rio - De olho no Natal, a Escola de Papai Noel do Brasil está com inscrições para o curso de formação de uma nova turma de "bons velhinhos". Após dois anos, as aulas voltarão a ser presenciais. Durante o pico da pandemia de covid 19, o treinamento foi realizado online. A boa notícia é que o curso é totalmente gratuito.

Com a retomada do setor de varejo, o comércio, mais uma vez, aposta as fichas no Natal. Com 29 anos de atuação no segmento, a Escola de Papai Noel do Brasil vai selecionar 40 candidatos para o curso que começa no dia 4 de outubro, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, no Centro, para atender à demanda de shoppings, eventos corporativos, escolas e festas particulares.

Para se candidatar, é preciso ter mais de 50 anos, ter barba e cabelos brancos naturais e habilidades no contato social com crianças. Candidatos de todo o país estão aptos. Não há restrição para estado, profissão, formação escolar ou etnia. O programa inclui aulas de interpretação, improvisação, música, trabalho de corporal, maquiagem e figurinos, oficina de brinquedo e a novidade deste ano: oficina de libras, o básico para a comunicação.

"O curso é uma ótima oportunidade para quem está desempregado ou já se aposentou mas procura se reinserir no mercado de trabalho. Há também quem apenas queira ter ferramentas para atuar como voluntário em hospitais e orfanatos ou apenas para alegrar os netinhos nos festejos natalinos", disse o ator, diretor e autor, Limachem cherem, nome artístico de Sebastião Benedito Cherem, de 66 anos, idealizador e diretor da escola.

INSCRIÇÕES

- Pelas redes sociais da escola (@escoladepapainoeldobrasil no Facebook e @escoladepapainoel no Instagram) até 26 de setembro.



- Telefones: (21) 2532-3066 e (21) 97616-8666.



AULAS

Local: Centro de Artes Calouste Gulbenkian

Endereço: Rua Benedito Hipólito, 125 – Praça 11, Rio de Janeiro

Aulas às terças-feiras 4, 11, 18 e 25 de outubro, das 14h às 17h