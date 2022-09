Segundo o Banco Mundial, economia global registra a maior desaceleração desde a década de 1970 - Internet/Reprodução

Publicado 16/09/2022 12:19

São Paulo - A postura firme de bancos centrais no combate à inflação pode deflagrar um cenário de recessão global em 2023, alerta o Banco Mundial em relatório. O estudo adverte para o crescente risco de crises financeiras em economias emergentes e em desenvolvimento.

Segundo estimativas da pesquisa, para controlar a escalada dos preços, os bancos centrais no mundo terão que subir juros em uma média de 2 pontos porcentuais. Se acompanhado por estresse nos mercados financeiros, esse ritmo desaceleraria o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do planeta a 0,5% em 2023, que equivale a uma contração de 0,4% em termos per capita, de acordo com a instituição. Esse resultado atenderia os critérios técnicos para definir uma recessão.

O relatório destaca uma série de evidências que apontam para um quadro recessivo no horizonte. Conforme a análise, a economia global registra a mais acentuada desaceleração desde a década de 1970, enquanto a confiança do consumidor está em baixa. As três principais potências econômicas do planeta - Estados Unidos, China e zona do euro — reduzem a marcha de crescimento, diz o texto.

"Minha profunda preocupação é de que essas tendências persistam, com consequências duradouras devastadoras para as pessoas nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento", afirma o presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass.

Apesar disso, o estudo ainda observa um caminho pelo qual será possível controlar a inflação sem provocar uma recessão. Para isso, o Banco Mundial sugere que bancos centrais comuniquem claramente suas intenções e que as autoridades fiscais calibrem a retirada de medidas de apoio.