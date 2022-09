Cras de Bonsucesso com longas filas na última quarta feira (14) - Marcos Porto/Agência O Dia

Cras de Bonsucesso com longas filas na última quarta feira (14)Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 16/09/2022 10:40 | Atualizado 16/09/2022 11:18





No total, oito polos funcionarão especialmente em áreas de maior demanda na cidade para a realização do atendimento nas zonas Norte e Oeste. O CadÚnico serve para que as pessoas aptas possam receber auxílios do governo, como o Auxílio Brasil.



Veja a lista de locais:



- Rocha (Zona Norte): Nave do Conhecimento - Rua Bérgamo, 320;

- Bonsucesso (Zona Norte): Escola Municipal Ruy Barbosa - Rua Aguiar Moreira, 652;

- Madureira (Zona Norte): Quadra da Portela - Rua Clara Nunes, 81;

- Pavuna (Zona Norte): Arena Jovelina Pérola Negra - Praça Ênio;

- Rio da Pedras (Zona Oeste): Escola Municipal Claudio Besserman Vianna Bussunda - Estrada de Jacarepaguá, 3327;

- Bangu (Zona Oeste): Escola Municipal Antônio Austregésilo - Rua da Fábrica, s/n;

- Campo Grande (Zona Oeste): Neac - Estrada Iaraquã, 375;

- Santa Cruz (Zona Oeste): Acadêmicos de Santa Cruz - Rua do Império, 573.



de diversos bairros do Rio em busca de atendimento para

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, nesta sexta-feira (16), os locais onde irão acontecer um mutirão para cadastramento e atualização do Cadastro Único (CadÚnico) neste sábado (17), a partir das 9h até às 16h. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), os atendimentos especiais vão ocorrer novamente no dia 24 de setembro — no entanto, os pontos ainda não foram definidos.No total, oito polos funcionarão especialmente em áreas de maior demanda na cidade para a realização do atendimento nas zonas Norte e Oeste. O CadÚnico serve para que as pessoas aptas possam receber auxílios do governo, como o Auxílio Brasil.- Rocha (Zona Norte): Nave do Conhecimento - Rua Bérgamo, 320;- Bonsucesso (Zona Norte): Escola Municipal Ruy Barbosa - Rua Aguiar Moreira, 652;- Madureira (Zona Norte): Quadra da Portela - Rua Clara Nunes, 81;- Pavuna (Zona Norte): Arena Jovelina Pérola Negra - Praça Ênio;- Rio da Pedras (Zona Oeste): Escola Municipal Claudio Besserman Vianna Bussunda - Estrada de Jacarepaguá, 3327;- Bangu (Zona Oeste): Escola Municipal Antônio Austregésilo - Rua da Fábrica, s/n;- Campo Grande (Zona Oeste): Neac - Estrada Iaraquã, 375;- Santa Cruz (Zona Oeste): Acadêmicos de Santa Cruz - Rua do Império, 573. Na última quarta-feira (14), os cariocas precisaram enfrentar longas filas mais uma vez nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de diversos bairros do Rio em busca de atendimento para atualização no CadÚnico, porém, alguns tiveram que voltar para casa sem realizar o serviço.

No Cras Oswaldo Antônio Ferreira, em Realengo, Zona Oeste do Rio, beneficiários que passaram a madrugada aguardando a abertura do posto reclamaram da escassez de atendimento e cobraram ações da prefeitura para normalizar a situação. Algumas pessoas chegaram no fim da tarde da última terça-feira (13) para garantir um lugar na fila para o dia seguinte.



Já no Cras Nelson Mandela, em Bonsucesso, na Zona Norte, a situação era pior nesta semana, e aglomeração de pessoas ficou muito maior que em outros pontos. A unidade é muito procurada principalmente por moradores do Complexo da Maré. Além disso, também houve registro de longas filas nas unidades de Santa Cruz e Bangu.