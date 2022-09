O licenciamento de veículos é 100% digital - Foto: Divulgação

Termina no dia 30 de setembro o prazo de licenciamento anual de 2022 para os veículos com final de placa 1 e 2 registrados pelo Detran.RJ. O licenciamento é 100% digital. Basta pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), obtida nos sites do Detran ( www.detran.rj.gov.br ) ou do Bradesco ( www.bradesco.com.br ). O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) será atualizado alguns dias após a compensação do pagamento.

Por determinação do governo federal, a taxa DPVAT, referente ao licenciamento de 2022, não está sendo cobrada. O cronograma de licenciamento deste ano foi dividido em quatro datas:



- Final de placa 1 e 2 => Até 30/09/2022- Final de placa 3, 4 e 5 => Até 31/10/2022- Final de placa 6, 7 e 8 => Até 30/11/2022- Final de placa 9 e 0 => Até 31/12/2022O acesso ao CRLV-e atualizado pode ser feito através do Posto Digital do Detran.RJ (no site detran.rj.gov.br ), do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou do site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O primeiro passo é se registrar no portal gov.br, que é o cadastro do governo federal para documentação em geral.

Confira o passo a passo:



Pessoa física – Carteira Digital de Trânsito



1. Instale o aplicativo CDT – Carteira Digital de Trânsito no seu celular;

2. Cadastre o usuário:

- Uma vez instalado o app, abra e selecione: “Entrar com gov.br”;

- Na tela seguinte, informe CPF e selecione “Próxima”;

- Na próxima tela, crie uma conta e, após criá-la, retorne ao aplicativo e clique em “Entra com gov.br”;

3. Baixe o CRLV Digital:

- Faça o login;

- Selecione “Veículos”;

- Informe o número do Renavam e o Número de segurança do CRV (é o antigo DUT, com 11 caracteres)

- Selecione “Incluir” e estará pronto o seu CRLV Digital.





Pessoa jurídica

Acesse no menu o item “Meus veículos” no Portal de Serviços do Denatran

Requisitos: Certificado Digital ICP-Brasil (A1 ou A3) emitido em nome da pessoa jurídica proprietária do veículo.

1. Acesse o Portal de Serviços do Denatran;

2. Clique em "Entrar com gov.br", depois selecione “Certificado digital”;

3. Na tela inicial clique em “Meus Veículos”;

4. Na sequência serão exibidos os veículos registrados em nome da pessoa jurídica;

5. Clique sobre o veículo desejado, em seguida baixe o CRLV nos formatos “pdf” ou “p7s”;

6. O documento será baixado e você poderá imprimir em folha A4.

Pessoa física – Posto Digital Detran.RJ

1. Acesse Posto Digital no site do Detran.RJ;

2. Entre com o CPF e a senha cadastrados no gov.br;

3. Clique em Veículos e escolha o veículo a ser consultado;

4. Verifique se a GRT está quitada ou se ainda consta débito;

5. Clicar em Documentos Digitais – Emitir CRLV-e;

6. Imprimir o documento em papel A-4.