Concessão de crédito avançou apenas para as pessoas jurídicas - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 28/09/2022 12:05

Brasília - O Banco Central informou nesta quarta-feira, 28, que as concessões de crédito subiram 1,7% em agosto ante julho, na série dessazonalizada. A abertura dos dados mostra um quadro bastante diferente entre famílias e pessoas jurídicas. No caso de pessoas físicas, essas concessões recuaram 2,7% e, no das empresas, cresceram 2,3%.

Os números revelam ainda que, em agosto, as concessões no crédito livre — que reúne operações que não utilizam recursos do BNDES ou da poupança — diminuíram 0,3%. No caso das pessoas físicas, houve queda de 0,7%, mas, para as empresas, houve aumento de 2,4%.

Entre as concessões no crédito direcionado (recursos do BNDES e da poupança), houve baixa em agosto ante julho de 5,0%. Para as pessoas físicas, houve redução de 14,2%. No caso das empresas, o avanço foi de 14,00%.