Videogame e computador são os únicos presentes que estão mais baratosFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 07/10/2022 14:21 | Atualizado 07/10/2022 15:16

Os pais devem preparar o bolso para o Dia das Crianças, que acontece no próximo dia 12, quarta-feira. A inflação de bens e serviços mais consumidos na data sofreu uma alta de 13,7%, em média, nos últimos 12 meses. No ano passado a variação tinha sido de 10,2%.

Em relação aos presentes, a cesta dos sete produtos mais tradicionais teve um aumento médio de 9%. Entre eles estão os brinquedos — que tiveram a alta mais expressiva, de 20% — e vestuário. Já os favoritos dos mais velhos, videogame e computador, foram os únicos com queda nos preços no período.



"Depois de forte problema nas cadeias de produção de diversos componentes que envolviam tecnologia durante a pandemia, a normalização tem permitido a queda recente no preço desses itens", explica Tatiana Nogueira, economista da XP Investimentos. De acordo com um levantamento feito pela especialista, as famílias que optarem por viajar neste ano podem encarar preços bem altos.



Quem optar por ir de avião deve desembolsar mais, já que o preço das passagens aéreas subiu 74,9% nos últimos 12 meses. Quanto a hospedagem e pacotes turísticos, as altas acumulam alta de 22% e 23%, respectivamente. Para economizar, a alternativa pode ser viajar de carro, aproveitando os preços dos combustíveis que caíram recentemente com corte de impostos e preços da Petrobras. No último ano, a queda é de 7%, após subir 41% no mesmo período do ano passado.



Agora, se o plano for levar as crianças para comer fora no dia do ano mais aguardado pelos pequenos, seja em um restaurante para almoçar ou para comer apenas a sobremesa — um sorvete, por exemplo —, os adultos terão que gastar entre 8,4% e 16,8% a mais que no feriado do ano passado.



“Além dos custos terem subido no período, especialmente alimentos, a reabertura da economia depois da pandemia permitiu que os estabelecimentos reajustassem seus preços à luz desses custos mais elevados”, avalia Tatiana.