Procon Carioca realizará mutirão no Largo da CariocaDivulgação

Publicado 15/10/2022 13:05

O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, realiza nos próximos dias 19, 20 e 21 de outubro, no Largo da Carioca, Centro do Rio, um mutirão de conciliação, que conta com a adesão de mais de 30 instituições, de concessionárias e instituições financeiras a empresas de telecomunicação. O atendimento acontece das 10 às 16 horas. O evento acontece em comemoração aos 11 anos do Procon



A ação acontece no momento em que levantamento divulgado, no último dia 10 de outubro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que o endividamento da população que ganha até dez salários mínimos, 12.120 reais, chegou a quase 80% em setembro. A equipe da Central 1746 de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura do Rio de Janeiro também estará no local para atender as mais diversas demandas da população.



O evento, além de propiciar renegociação de dívidas, é voltado também para o atendimento de questões como: dívidas não reconhecidas, cobranças indevidas, agendamento de visita técnica diretamente com as concessionárias e registrar reclamação sobre problemas no fornecimento de serviços ou na compra de produtos, entre outras questões.



A iniciativa contará também com o apoio de órgãos que atuam na Defesa do Consumidor, como a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. A Equipe da Secretaria Municipal de Cidadania estará presente para atendimento a questões referentes à violação contra os Direitos Humanos. A população poderá também obter isenção para a solicitação de segunda via de documentos, como Carteira de Identidade, Certidões de Nascimento, Casamento e de Óbito.



A Secretaria Municipal de Assistência Social vai oferecer os seguintes serviços:



- Emissão da Carteira da Pessoa Idosa;

- Emissão de Identidade Jovem (ID Jovem);

- Inscrições nas atividades dos Núcleos Cariocas;

- Pré inscrições em oportunidades do Mundo do Trabalho.

- Orientações sobre os programas da Secretaria Municipal de Assistência Social





As concessionárias e demais empresas vão oferecer diversas formas de negociação. A Iguá Saneamento, por exemplo, oferece tanto para cliente domiciliar quanto para cliente Igua+, parcelamentos sem juros e multas. De acordo com o valor da dívida, pode haver parcelamento em até 60 vezes.



Durante o evento, haverá também coleta de lixo eletrônico no local e distribuição de exemplares do Código de Defesa do Consumidor e da Cartilha de Defesa do Consumidor.



O mutirão de conciliação contará com a presença das seguintes instituições e empresas:



CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO



ÁGUAS DO RIO

IGUÁ

LIGHT

NATURGY

ZONA OESTE MAIS



EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES



OI

NET/ CLARO/ EMBRATEL

TIM

VIVO



SAMSUNG



INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



CAIXA ECONÔMICA

ITAÚ

SANTANDER

BRADESCO

BANCO DO BRASIL



VAREJO



VIA (CASAS BAHIAS/CASAS BAHIAS.COM/ PONTO/ PONTO.COM/ EXTRA.COM)

B2W (AMERICANAS/ SUBMARINO/ SHOPTIME/SOUBARATO)

HOTEL URBANO



Sobre o Procon Carioca



Desde que foi criado, há 11 anos, mais de um milhão de pessoas já foram atendidas pelo Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Questões com concessionárias de serviços de telefonia, abastecimento de luz, gás, atrasos de entregas, além de demandas como compras online, presenciais e problemas com restaurantes, supermercados, instituições financeiras, cobranças abusivas, reajustes injustificados, propagandas enganosas, delivery, golpes e outras questões que são reveladas nas relações de consumo são acatados e encaminhados pelo órgão em busca de solução.



Vale destacar que o atendimento virtual acontece nos 365 dias do ano, através do site http://www.procononline.rj.gov.br/. O atendimento móvel visita semanalmente os bairros de toda a cidade, e ainda realiza a abertura de Postos de Atendimento Avançados em parceria com a Central 1746 de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura do Rio de Janeiro e Faculdades de Direito.