Superintendência da Receita Federal, em BrasíliaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 18/10/2022 21:30

Rio - A Receita Federal irá leiloar 90 lotes com diversos itens, passando de vestuário e móveis à eletrônicos. As inscrições estarão disponíveis até até as 18h desta quarta-feira (19), e o evento toma conta no dia seguinte as 10h.

Os lotes incluem produtos apreendidos ou abandonados, e serão divididos em diversas categorias como livros, relógios, celulares, vestuário, informática e veículos. Entre os produtos à venda, se encontram itens como iPhone 11 e Redmi Note 8, da Xiaomi, por menos de R$ 1.000. No total, serão 90 lotes disponíveis para o investimento.

Para participar do leilão, o valor mínimo do lote é de R$ 250 para itens como moda ou utensílios domésticos. Já o valor máximo disponível, em R$ 350 mil, pode garantir para o ganhador matérias-primas voltadas à indústria têxtil.



As inscrições para o leilão estarão disponíveis pelo Centro de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Receita Federal. Assim que estiver na página, basta clicar em "Sistema de Leilão Eletrônico" e você será direcionado ao setor de inscrições do evento. Já para o agendamento por telefone, em São Paulo, basta ligar para os números (11) 3305-4122 ou (11) 5545-1984.

As mercadorias estarão disponíveis para examinação até as 17h desta terça-feira (18). Para conferir os itens disponíveis, é possível acessar o catálogo dos produtos pelo site do Sistema de Leilão Eletrônico

Locais de visitação do Leilão da Receita Federal

Mooca Multilog

Telefones: (11) 3305-4122 ou (11) 3305-4162 Endereço: av. Presidente Wilson, 2.220 - Mooca - São Paulo/SP Horário: das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Cnaga

Telefones: (11) 5545-1984, (11) 5545-1987 ou (11) 5545-1968 Endereço: av. Nações Unidas, 22.452 – Jurubatuba - São Paulo/SP Horário: das 9h às 13h e das 14h às 17h