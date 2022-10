Dezenas de pessoas participam do mutirão do Procon - Pedro Ivo/Agência O Dia

Dezenas de pessoas participam do mutirão do ProconPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 19/10/2022 15:17

Dezenas de pessoas se reuniram no Largo da Carioca, no Centro do Rio, para um mutirão de conciliação do Procon. O evento teve início nesta quarta-feira, 19, e vai até sexta-feira, 21. Mais de 30 empresas — entre concessionárias, instituições financeiras e de telecomunicação participam da ação. O atendimento é das 10h às 16h.

Juarez de Silva Brito, morador de São Gonçalo, participou do mutirão e conseguiu quitar uma dívida de R$ 160 mil, que tinha desde 2012, com a Claro. "Há dois anos tento um acordo e não conseguia. Cheguei aqui no mutirão e resolvi. Estou muito feliz de ter novamente meu nome limpo, graças ao Procon Carioca”, agradeceu. “Espero que a prefeitura de São Gonçalo se inspire na Prefeitura do Rio e faça ações como essa. É de grande ajuda para o povo", comentou.

fotogaleria

Iracy de Almeda Monteiro também quitou uma dívida, que estava em R$ 11 mil, com a Cedae. A negociação ocorre por meio do Procon por ser uma dívida antiga com a empresa. Por receber apenas um salário-mínimo, ela acreditava que não seria possível resolver a pendência financeira. "Não esperava zerar a dívida, mas, para Deus, nada é impossível. O Procon está de parabéns", afirmou.

Já Nailton Soares dos Santos, de Duque de Caxias, conseguiu reduzir uma dívida de R$ 25 mil para R$ 7 mil com a Cedae. "Eu estava tentando há quatro ou cinco ou 5 anos resolver esse problema. Estava com medo até de perder minha casa por causa da dívida porque não teria como pagar. Cheguei aqui e não demorou nada para resolver", contou Santos, que ainda elogiou o atendimento.

Ao contrário deles, Glória Maria da Costa Moura, de 79 anos, compareceu ao local, mas disse que não conseguiu a negociação desejada. "Estou muito chateada porque vim de Padre Miguel para diminuir um valor total da conta da Light, mas eles não quiseram baixar, a renegociação seria parcelar a conta, mas aí não adianta", lamentou.

Glória explica que o parcelamento a atrapalharia no longo prazo. "Eu ia ter que pagar essas contas, mais as outras, e ficaria sem dinheiro para comida e meus remédios de diabetes, que eu uso do Loas (benefício de assistência social)",disse. Procurado, o Procon afirmou que vai entrar em contato com Glória para entender o caso e tentar ajudar.

O mutirão acontece após o levantamento, divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) no dia 10, que mostra que o endividamento da população que ganha até dez salários mínimos, 12.120 reais, chegou a quase 80% em setembro.



O evento, além de propiciar renegociação de dívidas, é voltado para o atendimento de questões como: dívidas não reconhecidas, cobranças indevidas, agendamento de visita técnica diretamente com as concessionárias e registro de reclamação sobre problemas no fornecimento de serviços ou na compra de produtos, entre outras questões.

O diretor executivo do Procon Carioca, Igor Costa, comemorou a ação. "Nada mais justo do que celebrar o aniversário de 11 anos do Procon Carioca com uma ampla oferta de serviços aos consumidores por meio deste mutirão, bem como prestar contas a sociedade de tudo aquilo que foi feito e será realizado no próximo ano", afirmou. "Seguimos a nossa missão de prestar o melhor serviço com a máxima eficiência e menor custo'', completou.



A iniciativa também conta com o apoio de órgãos que atuam na Defesa do Consumidor, como a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. A Equipe da Secretaria Municipal de Cidadania, responsável pelo Procon, estará presente para atendimento a questões referentes à violação de Direitos Humanos. A população poderá também obter isenção para a solicitação de segunda via de documentos, como Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento, Casamento e de Óbito.



A Secretaria Municipal de Assistência Social oferece os seguintes serviços:

- Emissão da Carteira da Pessoa Idosa;

- Emissão de Identidade Jovem (ID Jovem);

- Inscrições nas atividades dos Núcleos Cariocas;

- Pré-inscrição em oportunidades de empregos e estágios;

- Orientações sobre os programas da Secretaria Municipal de Assistência Social.