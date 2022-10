Águas do Rio tem 60 vagas abertas em todo o Estado - Reprodução/Internet

Publicado 19/10/2022





Os interessados em fazer parte do time de profissionais da empresa devem se cadastrar gratuitamente no site



“A Águas do Rio busca por profissionais que estejam interessados em fazer parte da ampliação do acesso a água, e a coleta e tratamento de esgoto. Oferecemos constantes treinamentos, o que permite que aqueles que não têm experiência prévia em saneamento sejam capacitados e possam fazer parte da nossa equipe”, destaca Ana Paula Furtado, Gerente de RH da Águas do Rio.

A empresa prioriza a contratação de mão de obra local, visando contribuir com o desenvolvimento regional e com o bem-estar dos colaboradores. Além do impacto social, a iniciativa promove a prestação de serviço mais eficiente e uma sensação de pertencimento.



Com oportunidades que alcançam diferentes níveis de escolaridade, o quadro da concessionária ainda reflete a diversidade brasileira, sendo 65% dos 5.500 funcionários diretos, negras e negros. Entre os jovens aprendizes, as mulheres ocupam mais de 60% das vagas.