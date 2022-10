Atividades serão realizadas nos dias 24, 25 e 30 de outubro - Divulgação: Academia Assaí

Publicado 18/10/2022 13:14 | Atualizado 18/10/2022 13:28

A Academia Assaí está oferecendo cursos e workshops on-line e gratuitos para pequenos empreendedores do ramo de alimentos de todo o país. O programa contribui para a capacitação e informação de micro e pequenos empreendedores, com podcasts e dicas, com o objetivo de contribuir no aprimoramento da gestão dos negócios e no dia a dia de pequenos comerciantes. As atividades serão realizadas nos dias 24, 25 e 31 de outubro.

O Instituto Assaí, organização social e independente do Assaí Atacadista, disponibiliza, entre as novidades lançadas pela Academia, matérias sobre empreendedorismo, tendências de mercado e oportunidades de crescimento no setor de alimentação. O programa também conta com vídeos com dicas rápidas de especialistas sobre gestão financeira, novos hábitos de consumo, comportamento empreendedor e inovação.





A iniciativa faz parte da programação em comemoração ao mês do empreendedor. Os conteúdos já disponíveis, como o podcast 'Negócio Em Dia' com três episódios, materiais gratuitos sobre dicas de ortografia, organização financeira, fluxo de caixa e cuidados com a saúde estão disponíveis na plataforma on-line da Academia e pode ser acessado quando e onde quiser. Já os cursos e workshops serão realizadas em parceria com o Sebrae e com a Aliança Empreendedora para que, os pequenos empreendedores, aprendam estratégias para alavancar as suas vendas em datas comemorativas como Black Friday e Natal, saibam como melhor fazer a gestão do seu tempo e também como avaliar e mensurar os riscos do seu negócio.

Curso e Workshop com inscrição aberta



Curso: Empreenda com Sucesso: saiba quais as características necessárias e como aumentar sua produtividade

Data: 24 e 25 de outubro

Horário, das 18h às 20h



Informações: Avalie suas competências empreendedoras e descubra quais você deve reforçar e quais você deve desenvolver para ter sucesso no seu negócio. E para dar o primeiro passo rumo ao desenvolvimento, falaremos sobre uma competência fundamental para ter um negócio bem-sucedido: a gestão do tempo, ensinando técnicas para elevar a produtividade do seu negócio.



Inscrições até o dia 20 de outubro:



Workshop: Empreender é assumir os riscos: fazer do limão uma limonada



Em parceria com o Sebrae o encontro será on-line.Inscrições até o dia 20 de outubro: https://www.academiaassai.com.br/mes-do-empreendedor-2022

Data: 31 de outubro

Horário, das 18h às 20h

Descritivo: O risco sempre existe e quem tem um negócio sabe muito bem, né?! Mas o quanto de risco você pode correr para não quebrar ou ficar numa situação ruim? E se o momento não é bom, você consegue pensar em oportunidades? Reconhecer suas habilidades, competências e seus comportamentos pode ser um caminho para minimizar os riscos! É sobre isso que vamos falar e mostrar na prática durante o Workshop, bora com a gente!?