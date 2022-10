A universidade promove a 12ª edição da Feira de Estágios - Divulgação

A universidade promove a 12ª edição da Feira de EstágiosDivulgação

Publicado 17/10/2022 15:07 | Atualizado 17/10/2022 15:10

A partir desta terça-feira, 18, a UniSão José realizará a 13ª Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nesta edição, mais de 3 mil vagas estarão à disposição de quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. O evento vai acontecer até quinta-feira, 20, das 13h às 19h, na sede da UniSãoJosé, em Realengo.

Com quase 30 empresas e instituições parceiras que terão seus stands — como Coca-Cola, Gerdau, Iguá, Dancor, McDonald's e CIEE —, a maior feira de empregos da Zona Oeste tem novidades no retorno ao formato presencial após dois anos. Tradicionalmente realizado no mês de novembro, o evento foi antecipado para outubro. Segundo Rafael Marques, gestor de TI e projetos da UniSãoJosé e coordenador do curso da graduação em TSI da instituição, a antecipação atende ao pedido dos grandes varejistas e representantes da indústria, que vão intensificar as contratações diante da ampliação de produção e vendas na reta final do ano.

Ao longo dos três dias, os participantes serão alertados em tempo real para as principais oportunidades do momento, facilitando o deslocamento até os stands espalhados pela UniSãoJosé, que vai dedicar todo seu espaço ao evento. Outra novidade será o sorteio de diversos cursos gratuitos. Além de cursos técnicos do Colégio Realengo e de graduação da universidade, também serão sorteados cursos de idiomas.

Como nas edições anteriores, a Feira vai oferecer orientação para montagem de currículos adequados e atrativos. Segundo a organização do evento, os visitantes que chegarem sem currículos poderão montá-los e imprimi-los gratuitamente no local. Outro diferencial deste ano será o atendimento, também gratuito, realizado pelos cursos de Enfermagem e Fisioterapia.

Ao longo de 12 edições, a Feira de Estágios e Empregabilidade se consolidou como a maior da Zona Oeste, gerando aproximadamente 100 mil encaminhamentos para vagas de emprego.

- Terça, quarta e quinta=feira (de 18 a 20 de outubro);

- Das 13h às 19h;

- Endereço: Avenida Santa Cruz,580, Realengo.