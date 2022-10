CefetJ abre inscrições para 1.058 vagas nos cursos de ensino médio/técnico - Divulgação

Publicado 17/10/2022 17:40 | Atualizado 17/10/2022 17:44

Rio - O Cefet divulgou, nesta segunda-feira (17), que está com 1.058 vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio para o ano de 2023. As vagas são para as unidades Angra dos Reis (80), Itaguaí (80), Maracanã (512), Maria da Graça (90), Nova Friburgo (40), Nova Iguaçu (160), Petrópolis (36) e Valença (60).

O período de inscrição será do dia 20 de outubro até o dia 15 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 60 e a solicitação de isenção poderá ser feita nos dias 18 e 19 de outubro.

O processo seletivo será realizado por meio de provas, que estão previstas para acontecer no dia 27 de novembro (prova objetiva) e 18 de dezembro (prova discursiva).