Instituto PROA abre 6 mil vagas em janeiro para turma de capacitação de jovens para o mercado de trabalho - Marcelo Gigante /Instituto PROA

Publicado 13/10/2022 19:10

Rio - O Instituto PROA oferece 6 mil vagas em cursos de capacitação gratuita para estudantes de escolas públicas do Rio de Janeiro. Com o objetivo de conectar esses jovens de baixa renda ao mercado de trabalho em 2023, a iniciativa está com inscrições abertas até o dia 12 de dezembro no site http://www.proa.org.br

Os candidatos interessados precisam ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no estado do Rio de Janeiro. Na Plataforma PROA, os jovens que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que buscam o primeiro emprego têm acesso gratuito a 100 horas de aulas com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo, às quartas ou quintas-feiras, no melhor horário para o aluno.



"Conheci o PROA em um noticiário na TV e fiz minha inscrição. Concluí o curso em outubro de 2021, onde logo após a formatura fui direcionado a me candidatar em diversas empresas. Estou muito feliz, pois através do PROA consegui uma vaga na empresa Baker Hughes. Agradeço por me orientaram em um momento importante na minha vida, pois sei o quanto é difícil para os jovens entrarem no mercado de trabalho", disse Marcos Paulo, ex-aluno do instituto.



A Plataforma PROA oferece módulos de Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto Profissional (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas), Comunicação (20 horas). Ao final, os alunos estarão aptos para participar de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem certificado de conclusão emitido pelo PROA e têm acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.



E para os alunos que preferem estudar presencialmente, há um espaço do Instituto PROA e P&G exclusivo, onde podem utilizar computadores para realizar as atividades da Plataforma e tirar dúvidas diretamente com monitores. A sala fica na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio e conta com 20 computadores, com acesso à internet. A sala funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h.



Além da trilha básica do curso, o PROA oferece cinco trilhas técnicas patrocinadas por diferentes empresas, onde os alunos podem aprender Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture) e Promoção de Marcas (BRF).



"O projeto impactou positivamente a minha vida em diversas áreas, principalmente no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Graças ao programa consegui a minha primeira vaga de emprego, na empresa Heineken, onde encontrei mais dois jovens que cursaram o PROA. Tudo que aprendi durante o curso poderei usar na prática, desde tópicos simples, como o dresscode, a mais complexos, como a o Excel", disse Patrícia, ex-PROANE.





A Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa ajudando a inserir os jovens formados no mercado de trabalho. "Para nós é muito importante ter essa iniciativa em nosso estado. Gerar emprego e renda é a prioridade do governo. Queremos capacitar cada vez mais jovens e trazer competitividade ao mercado de trabalho fluminense", ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho.



A iniciativa conta com a parceria da Procter&Gamble (P&G), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERI) e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN.RJ).



"Nosso objetivo com a parceria com o PROA é fomentar o mercado de trabalho para os jovens, promovendo a inclusão produtiva. Centenas de jovens serão conduzidos às vagas em empresas parceiras do PROA em municípios do Estado e na própria P&G", avaliou André Felicíssimo, presidente da P&G no Brasil.



Serviço:



- Ter entre 17 e 22 anos;



- Morar no Estado do Rio de Janeiro;



- Estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública.



- Inscrições: até 12 de dezembro



- Início das aulas: 16 de janeiro de 2023