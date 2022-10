Agenersa terá concurso com 50 vagas - Antonio Pinheiro/Divulgação

Agenersa terá concurso com 50 vagasAntonio Pinheiro/Divulgação

Publicado 10/10/2022 14:47

O edital do primeiro concurso público da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) foi publicado nesta segunda-feira (10) no Diário Oficial do Estado. A prova acontecerá em 5 de março de 2023 e é organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo a instituição, o concurso visa a preencher 50 vagas, além de criar cadastro de reserva, que poderá ser utilizado conforme a necessidade da agência. Os salários-base variam de R$ 2.160 a R$ 5.670.

Ao todo, são 40 vagas de nível superior, sendo 30 para especialistas em regulação e 10 para analista técnico. Já para o nível médio serão 10 vagas para assistente de regulação. Como previsto por legislações estaduais e federais, 35% das vagas serão destinadas a cotas, dentre esta porcentagem, 5% são para pessoas com deficiência, 20% para negros e indígenas e 10% para aqueles com hipossuficiência econômica.

As provas serão objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, e têm como objetivo testar o conhecimento em diversas disciplinas como língua portuguesa, diferentes áreas da engenharia, administração, matemática financeira e noções de direito. Para ser aprovado, o candidato precisa acertar 50% da prova. Os classificados serão aqueles com maiores notas. Os aprovados que não estiverem entre os 50 classificados poderão entrar em cadastro de reserva.

A inscrição estarão abertas entre o dia 24 de outubro a 9 de dezembro e podem ser feitas no site . A taxa para é R$130 no nível superior e R$80 no nível médio. O edital pode ser conferido aqui

Agenersa



Criada em 06 de junho de 2005, a Agência Reguladora de Gás e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) exerce o poder regulatório dos contratos de concessão e permissões de serviços públicos licitados e elaborados pelo Governo do Estado nas áreas de energia e saneamento básico. A empresa é responsável pela regulação e fiscalização de serviços públicos de distribuição de gás canalizado, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos e pela regulação dos consórcios públicos para gestão de resíduos sólidos.