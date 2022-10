Projeto visa estimular o empreendedorismo, além de proporcionar uma fonte de renda extra para a nova leva de especialistas - Reeprodução:

Publicado 06/10/2022 14:23

Para ampliar as vendas on-line e visando a incrementar as vendas com a Black Friday e o Natal, a Americanas Marketplace está com as inscrições abertas para a 2ª edição do 'Programa de Consultores Americanas Marketplace'. O Objetivo é estimular o empreendedorismo, além de proporcionar uma fonte de renda extra para um novo grupo de especialistas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site , a partir desta quinta-feira, 6, até o dia 17 de outubro. O curso será todo no formato on-line.

De acordo com a empresa, mais de 1.150 consultores foram certificados na primeira edição do programa. O projeto busca capacitar interessados em trabalhar como especialistas da plataforma, ajudando quem usa mundo digital para vender e deseja ampliar suas vendas.

Realizado em parceria com o Ecommerce na Prática, o curso é dividido em três módulos com conteúdo sobre varejo, transformação digital, criação de conteúdo e audiência, marketing, finanças, negociação, planejamento financeiro, gestão de um negócio online entre outros temas de interesse.

O programa tem carga horária de 8 horas, as aulas são gravadas e divididas em vídeos para facilitar com quem precisa conciliar o curso com a rotina corrida do dia a dia. Para se inscrever e atuar como consultor é preciso ter um CNPJ.



“Criamos esse curso para expandir as possibilidades de mais pessoas poderem ganhar dinheiro e entrar no mercado de venda online. Qualquer um que se interessar em aprender mais sobre como funciona esse universo e os marketplaces, pode fazer a capacitação e, assim, trabalhar com uma nova fonte de renda", disse a Mayra Gianoni, gerente de negócios da Americanas Marketplace.

Mayra ainda conta que "os participantes irão aprender os principais assuntos para se ter um negócio online, além de entender tudo o que um lojista precisa saber para começar a vender na Americanas Marketplace. Na etapa final da capacitação, eles ainda terão um módulo sobre consultoria na prática e sobre os diferenciais e o ecossistema de soluções da plataforma”.



Após a conclusão, aprovação na avaliação final do programa e obtenção do certificado, que tem validade nacional, os consultores passam a ser remunerados pelas vendas de cada novo parceiro que se cadastrar na plataforma por sua indicação, durante o período de um ano. A remuneração do consultor é totalmente custeada pela Americanas Marketplace, sem cobranças sobre a venda dos lojistas parceiros.