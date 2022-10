Interessados devem se inscrever até o dia 13 de outubro - Reprodução

Publicado 04/10/2022 13:12 | Atualizado 04/10/2022 13:56

A operadora de telefonia Vivo abrirá mais de 400 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Vitória, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Florianópolis, Manaus, Belém, São Luís, Recife e Goiânia. As vagas ofertadas contemplam a possibilidade de trabalho no formato home office (com ajuda de custo), híbrido ou presencial, dependendo da área selecionada. Os interessados em participar devem acessar a plataforma para realizar o cadastro, até o dia 13 .

No dia 17, às 10h, a companhia promoverá uma feira, em formato virtual, para apresentar a empresa, benefícios e as oportunidades disponíveis nas áreas de Relacionamento com o Cliente, Tech, Comercial/Lojas, Engenharia ou Administrativo.

"Como uma empresa inclusiva, queremos ter todos na Vivo e, para isso, abrimos com frequência vagas afirmativas, como essas. Mas nossa preocupação vai além da etapa de contratação. Queremos garantir que nossos talentos com deficiência se sintam acolhidos. Por isso, capacitamos e sensibilizamos todos os nossos gestores e colaboradores sobre a importância da diversidade em nossa companhia”, destaca Ana Cecilia Simões, Diretora de Talentos da Vivo.



Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter o mínimo de 18 anos, ensino médio completo e conhecimentos em informática. Estar cursando ou ter ensino superior completo serão considerados diferenciais. Além disso, a Vivo busca características da cultura digital colaborativa da companhia, como curiosidade, atitude digital, abertura e fazer acontecer com responsabilidade. A empresa oferecerá um programa de capacitação, focado em seus produtos e serviços.



O salário oferecido é compatível com o mercado e os selecionados contarão ainda com pacote de benefícios diferenciado, contemplando assistência médica, assistência odontológica, VR/VA, vale transporte, seguro de vida, e também descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos, e day off de aniversário.