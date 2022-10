Rio inicia outubro com 6.542 ofertas de empregos e estágios - Reprodução

Rio inicia outubro com 6.542 ofertas de empregos e estágiosReprodução

Publicado 03/10/2022 18:47

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro inicia o mês de outubro com 6.542 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas que com alguma deficiência (PcDs). Do total das vagas oferecidas, 2.868 são de estágio e Jovem Aprendiz.



SMTE

A Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 676 vagas de emprego disponíveis no Município e região metropolitana, para todos os níveis de escolaridade. Do total, 388 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). A faixa salarial é de R$900 a R$ 3.674.

Há 538 vagas que não necessitam nenhum tipo de curso superior ou técnico. Há também cinco vagas para costureira, três vagas para chefe de cozinha, uma vaga de torneiro mecânico, uma vaga de copeiro, estágio, e profissões que exigem curso técnico ou superior completo. Os interessados devem preencher o formulário online (https://bit.ly/3PkfegX) para encaminhamento às empresas com as quais a SMTE tem parcerias.





Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com . Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 130 vagas, com salários entre R$ 1 mil e R$ 5 mil para diversos cargos, como auxiliar de atendimento, auxiliar de logística, auxiliar de operações, promotor de vendas, operador Jr. atendimento ao cliente, vendedor master, operador de tomografia e ressonância magnética, vendedor, assistente administrativo, motorista carreteiro, analista de inventário, analista de roteirização, analista de devolução, gerente de loja, líder de logística, analista de controladoria e gerente de operações logísticas. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br.

Mudes





A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 233 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: administração (73) e comunicação social (39). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 22 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 35 no total e também 11 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 69 vagas. Sendo técnico em administração (14), eletrônica (7) e eletrotécnica (7). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Ciee



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 2.635 oportunidades de estágio, sendo que 1.524 para Ensino Superior. Em Barra Mansa, há 73 vagas para administração, duas para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para design, três para informática, 13 para jurídico, uma para letras, duas para marketing e uma para produção mecânica.

Em Campos, há quatro oportunidades para administração, uma para jurídico, duas para informática, e duas para meio ambiente. Em Duque de Caxias, são 11 vagas para administração, uma para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, duas para informática, uma para farmácia, três para jurídico, sete para marketing, três para química, duas para engenharia de produção, uma para esportes, três para construção civil, uma para design, uma para saúde e uma para transportes.

Já em Macaé, são 27 oportunidades para administração, três para comunicação social, duas para ciências contábeis, três para educação, uma para marketing, cinco para meio ambiente e uma para informática.

Em Niterói, são 23 vagas para administração, uma para biblioteconomia, sete para construção civil, seis para ciências contábeis, 21 para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para indústria, sete para informática, duas para jurídico, três para marketing, cinco para letras, uma para produção mecânica, duas para design, uma para química e uma para saúde.

Já em Nova Friburgo, há uma oportunidade para administração, uma para engenharia de produção, uma para educação e uma para marketing.



Em Nova Iguaçu, há 33 ofertas para administração, nove para comunicação social, quatro para construção civil, duas para educação, seis para esporte, duas para informática, quatro para jurídico, duas para marketing, duas para meio ambiente, uma para produção mecânica, uma para saúde e uma para letras.

Em Petrópolis, são 31 vagas para administração, uma para comunicação social, duas para construção civil, nove para ciências contábeis, 11 para educação, uma para elétrica-eletrônica, três para informática, uma para engenharia de produção, cinco para licenciatura, duas para marketing, duas para produção mecânica, uma para saúde, três para turismo e lazer, uma para jurídico, uma para meio ambiente e uma para psicologia.

Já em Resende, são duas oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, uma para engenharia de produção, quatro para nutrição e três para psicologia.

No Rio de Janeiro, há 272 vagas para administração, cinco para biblioteconomia, 23 para ciências econômicas, 42 para comunicação social, 51 para construção civil, 62 para ciências contábeis, 18 para design, 49 para educação, 13 para elétrica-eletrônica, quatro para esportes, 12 para gastronomia, 48 para informática, 59 para jurídico, seis para letras, 20 para marketing, uma para meio ambiente, uma para serviço social, oito para nutrição, 20 para produção mecânica, cinco para psicologia, quatro para química, duas para pesquisa, seis para turismo e lazer, nove para engenharia de produção, 15 para arquitetura e urbanismo, uma para artes, uma para agropecuária, sete para arquivologia, nove para engenharia de produção, quatro para moda, cinco para engenharia ambiental e sete para arquivologia.

Já em Três Rios, são 15 vagas para administração, duas para agropecuária, duas para arquitetura e urbanismo, quatro para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, 10 para comunicação social, sete para construção civil, duas para design, 173 para educação, cinco para esportes, quatro para indústria, seis para informática, uma para farmácia, 12 para jurídico, três para marketing, uma para meio ambiente, três para nutrição, nove para psicologia, duas para serviço social, uma para transportes, duas para turismo e lazer, 25 para saúde e três para letras.

Em Teresópolis, há cinco oportunidades para administração, uma para ciências contábeis, três para informática, cinco para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia, uma para construção civil, uma para design, uma para marketing, duas para educação e uma para saúde.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1.111 vagas. Em Barra Mansa, são 36 para Aprendiz, 84 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração e uma para técnico em saúde. Em Campos, há 14 ofertas para Ensino Médio — uma para técnico em informática e uma para técnico em química. Em Duque de Caxias, existem 82 oportunidades para Aprendiz, 23 para Ensino Médio, uma para técnico em saúde, uma para técnico em química e uma para técnico em administração.

Em Macaé, são 37 vagas de Aprendiz, três para Ensino Médio, duas para técnico em administração. Em Niterói, há 49 vagas para Aprendiz, 24 para Ensino Médio e quatro para técnico em administração.

Em Nova Friburgo, há duas vagas para Aprendiz e sete vagas para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu, são 16 ofertas para Aprendiz, 40 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração, uma para técnico em elétrica-eletrônica, uma para técnico em indústria e duas para técnico em saúde. Em Petrópolis são 33 vagas para Aprendiz e 11 para Ensino Médio. Em Resende, são sete para Aprendiz e 11 para Ensino Médio.



No Rio de Janeiro, há 476 vagas para Aprendiz, 225 para Ensino Médio, 12 para técnico em mecânica, cinco para técnico em administração, duas para técnico em construção civil, 19 para técnico em elétrica-eletrônica, uma para técnico em indústria, cinco para técnico em informática, 11 para técnico em saúde, três para técnico em química.

Já em Teresópolis, são três vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio. Em Três Rios, são nove ofertas para Aprendiz, 20 para Ensino Médio, duas para técnico em administração, uma para técnico em indústria, duas para técnico em marketing, uma para técnico em meio ambiente e duas para técnico em transportes.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 506 vagas. Há vagas para Nível Médio, Nível Superior e Nível Técnico em diversas áreas. Todos interessados devem realizar o cadastro no site do isbet ( http://www.isbet.org.br ), e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas, oferece 700 vagas para diversas profissões, como auxiliar de serviços gerais, motorista de caminhão, recepcionista e atendente de fast food. Há 400 vagas para Extra Natal como, vendedor de loja, atendente, estoquista, caixa, repositor e promotor de cartões. Interessados devem entrar no site https://portalemprego.com.br/

Setrab





A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece, esta semana, um total 1.262 vagas nas regiões Metropolitana, da Costa Verde, Médio Paraíba e Serrana do estado. Todas as oportunidades são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) http://www.trabalho.rj.gov.br/

O total de vagas na região Metropolitana do estado chega a 1.129, sendo 336 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Na Barra da Tijuca, destacam-se 11 vagas de fonoaudiólogo, com salários de até R$ 7.200. Entre as oportunidades para ampla concorrência, 50 são para atendente de loja e 48 para copeiro de restaurante. No centro da cidade de Queimados, há 100 vagas para vendedor de cosméticos. Para PCDs, são oferecidas 17 para preparador físico e 17 para psicólogo hospitalar, entre outras.

No Médio Paraíba, são 88 oportunidades para diferentes funções, incluindo 26 para servente de obra, cinco para eletricista e cinco para engenheiro civil, todas para atuação em Valença.

Na região Serrana, as 42 oportunidades são para as cidades de Teresópolis e Petrópolis, entre elas cinco para vigia, cinco para zelador e cinco para operador de tráfego.

Na Costa Verde, há três vagas para auxiliar de limpeza em Conceição de Jacareí, distrito do município de Mangaratiba.