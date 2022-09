Feira do Empreendedor 2022 acontecerá em formato híbrido - Freepik

São Paulo - O Sebrae irá realizar a Feira do Empreendedor 2022 em um modelo inédito e 100% híbrido. O evento acontece entre os dias 7 e 11 de outubro, das 10 às 20h, reunindo mais de 500 expositores e aproximadamente de 120 mil visitantes no São Paulo Expo.

Além dos acontecimentos presenciais, a programação prevê uma série de atrações na plataforma Digital Sebrae Experience, que está sempre no ar e pode ser facilmente acessada.



Em 2021, a pandemia obrigou a Feira do Empreendedor a operar de maneira digital. Mesmo assim, o evento atraiu 115 mil pessoas, com 190 mil atendimentos e 140 horas de conteúdo.