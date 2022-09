Curso on-line gratuito é destinado a profissionais do SUS - Internet/Reprodução

Publicado 29/09/2022 16:42

A Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância (Abrapraxia) oferece gratuitamente aos profissionais do SUS o curso on-line introdutório sobre o distúrbio que afeta duas a cada mil crianças no Brasil e no mundo. A iniciativa faz parte do projeto "Abrapraxia Solidária", que já capacitou mais de 15 mil pessoas por todo país, como fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pediatras, pais e familiares de crianças com apraxia.

O programa, ministrado por Elisabete Giusti, fonoaudióloga e conselheira-técnica da Abrapraxia, possui carga horária de três horas e tem como objetivo difundir informações técnicas sobre o transtorno pouco conhecido no Brasil.



“Fonoaudiólogos buscam receber capacitação para diagnosticar e tratar a apraxia, mas nem todos os cursos de graduação ou faculdades abordam o tema. Estamos aqui para promover o acesso às informações sobre apraxia de fala na infância também entre os vários profissionais, pais e familiares”, explica Elisabete.



O curso é o primeiro passo para profissionais que queiram se aprofundar no tema. Etapas mais avançadas sobre entendimento e tratamento do distúrbio serão oferecidos na VIII Conferência Nacional de Apraxia de Fala na Infância, evento realizado pela associação e que conta com profissionais do Brasil e do exterior. A conferência acontece no Anhembi, São Paulo, nos dias 7 e 8 de outubro e já está com inscrições abertas.



Serviço



Inscrições:

Carga Horária: 3 horas.

Curso on-line de Apraxia de Fala na Infância — Introdutório.

Inscrições: www.apraxiabrasil.org

Carga Horária: 3 horas.

Público Alvo: Fonoaudiólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, neuropsicólogos, pediatras, neurologistas, psicomotricistas, mães, pais e cuidadores de crianças especiais.