O concurso prevê duas mil vagas para soldados - Divulgação/PMERJ

Publicado 29/09/2022 10:36 | Atualizado 29/09/2022 11:08

Rio- Com autorização formalizada pelo governo do Estado do Rio, a Polícia Militar realizará no próximo ano o Curso de Formação de Soldado (CFSD), oferecendo 2 mil vagas para recompor o efetivo da corporação. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (29).

Os entendimentos entre a PM e o governo do Estado para a realização desse novo concurso tiveram início em setembro do ano passado.



Embora os detalhes do novo concurso dependam do edital de convocação, cuja data de publicação ainda não foi fixada, algumas regras já estão definidas. Os candidatos devem ter idade entre 18 e 32 anos, comprovante de ensino médio completo, altura mínima de 1.65m (homens) e 1.60m (mulheres), e apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Na primeira fase do concurso, haverá prova de seleção com questões objetivas. Os aprovados estarão aptos a participar da prova de redação, segunda etapa do processo de seleção.



Realizado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), o curso terá duração de um ano. Além da grade curricular convencional, com ensino prático e teórico da atividade policial, haverá cadeiras sobre legislação, com ênfase na Lei Maria da Penha, no Estatuto do Idoso e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A remuneração média prevista para os alunos durante o CFSD será de R$ 3.900,00.